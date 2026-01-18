SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Declaran alerta roja en Collipulli por incendio forestal fuera de control

    La medida fue adoptada en base a información técnica de Conaf, ante el siniestro que ha devastado una superficie aproximada de 252 hectáreas de vegetación.

    Por 
    Roberto Martínez
    DEDVI MISSENE

    La noche de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Collipulli, en la Región de La Araucanía, debido al avance de un incendio forestal, que se encuentra fuera de control.

    La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro que afecta al sector de Santa Cruz, que se encuentra en combate, y que ya ha devastado una superficie aproximada de 252 hectáreas de vegetación.

    En el lugar, trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la referida comuna. Además, efectúan labores tres técnicos y cinco brigadas de la Conaf, junto doce aeronaves, entre otros recursos dispuestos para combatir la emergencia.

    Desde Senapred indicaron que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.

