Declaran alerta roja en la Región de Valparaíso por incendio forestal y llaman a evacuar sectores cercanos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Valparaíso, a raíz de un incendio forestal que se produce en el sector de población La Isla en el cerro San Roque.

En el incendio, que amenaza a una veintena de viviendas, trabaja personal del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y Viña del Mar, así como dos brigadas terrestres.

Según detallaron, el incendio se encontraría a una distancia promedio de 200 metros de las viviendas y a raíz de este ya fueron evacuadas unas 15 personas.

“En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional de Senapred declara Alerta Roja para la comuna de Valparaíso por incendio forestal, vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten”, señalaron.

Junto con esto, es que desde Senapred realizaron un llamado a evacuar el sector Camino Real, población La Isla, para lo cual se activó el sistema de mensajería SAE.