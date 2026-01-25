Declaran alerta roja en Victoria por incendio forestal en cementerio municipal
Se determinó la medida tras información técnica de Conaf, ante el siniestro que ha devastado una superficie aproximada de dos hectáreas de vegetación.
La tarde de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía, debido a un incendio forestal que se desarrolla en las dependencias del cementerio municipal de la comuna.
La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro que se encuentra en combate, y que ya ha devastado una superficie aproximada de dos hectáreas de vegetación.
En el lugar, trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Victoria. Además, efectúan labores dos técnicos y siete brigadas entre tanto de la Conaf como de apoyo internacional, junto a un avión cisterna, entre otros recursos dispuestos para combatir la emergencia.
Desde Senapred indicaron que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.
