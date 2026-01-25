Declaran alerta roja en Victoria por incendio forestal en cementerio municipal

La tarde de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía, debido a un incendio forestal que se desarrolla en las dependencias del cementerio municipal de la comuna.

La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro que se encuentra en combate, y que ya ha devastado una superficie aproximada de dos hectáreas de vegetación.

En el lugar, trabajan voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Victoria. Además, efectúan labores dos técnicos y siete brigadas entre tanto de la Conaf como de apoyo internacional, junto a un avión cisterna, entre otros recursos dispuestos para combatir la emergencia.

Desde Senapred indicaron que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.