Declaran alerta roja para Quillón por incendio forestal que amenaza a una decena de viviendas aledañas
En la zona trabajan múltiples equipos de la Conaf y de la empresa Arauco para contener el avance de las llamas.
Esta tarde, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Quillón, en la Región del Ñuble, debido a un incendio forestal que amenaza una serie de viviendas.
De acuerdo con el detalle del organismo a nivel regional, las llamas representan un riesgo “inminente para 15 viviendas a una distancia promedio de 10 metros”.
El fuego se desarrolla en el sector rural de Liucura Bajo y el organismo lo denominó “Monte negro IV”, con una afectación preliminar de 4 hectáreas.
En la zona se desplegaron los voluntarios de Bomberos de Quillón de Portezuelo y Bulnes, además de cinco brigadas terrestres de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), como también dos técnicos y un avión cisterna.
También trabajan en contener la emergencia dos brigadas de la empresa forestal Arauco, acompañados de tres aviones cisterna privados y dos helicópteros de la entidad.
De momento no se reporta afectación a viviendas ni personas, tras lo cual se canceló la alerta roja, pese a que el fuego se mantenía en combate.
