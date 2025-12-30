Declaran alerta roja para Tomé por incendio forestal que ha destruido tres viviendas: se solicitó evacuar zona

Esta tarde, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), declaró alerta roja para la comuna de Tomé, en la Región del Biobío, producto de un incendio forestal que ha destruido, de manera preliminar, tres viviendas.

La emergencia denominada “California” se encuentra en combate por parte de los equipos especializados y de acuerdo a las cifras del organismo, son seis las hectáreas que han resultado destruidas por acción del fuego.

Durante esta tarde, son seis brigadas terrestres, un técnico y cuatro aeronaves, dependientes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), los que trabajan en evitar en avance del fuego.

En el sector de El Santo, donde se produce el incendio, se requirió la evacuación de los residentes vía Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).

El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, detalló que “se inició un incendio de viviendas en el sector de California, que fue propagándose”.

“Hubo tres viviendas siniestradas en forma completa y otras tres que fueron parcialmente dañadas. No hay afectación de vidas humanas”, afirmó el jefe comunal.

En la zona se desplegaron los equipos municipales para contener a las familias afectadas.