Declaran alerta roja por incendio forestal en Combarbalá: fuego amenaza a viviendas cercanas

En horas de la tarde de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), declaró el estado de alerta roja para la comuna de Combarbalá, en la Región de Coquimbo.

Esto, producto de un incendio forestal que, hasta el momento, consume 1,3 hectáreas en el sector de Mal Paso, cerca de San Marcos -según la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf)- y que amenaza con afectar a viviendas emplazadas en las cercanías, producto de fuertes vientos imperantes en la zona.

En el combate de las llamas trabajan el Cuerpo de Bomberos El Palqui, de Monte Patria, y el Cuerpo de Bomberos de Combarbalá, así como dos brigadas de Conaf, junto a un técnico y dos camiones de la institución.

Se informó que, de manera preventiva, fue cerrada la Ruta D-55 entre San Marcos y Chañaral Alto, por lo que las autoridades llamaron a utilizar la Ruta D-605 Combarbalá-Punitaqui para el tránsito entre Combarbalá y Ovalle.

Así, desde Senapred se informó que, en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, se declaró la alerta roja para la comuna de Combarbalá hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten.

Esto permitirá movilizar todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento.

Control de las llamas

En horas de esta tarde, desde la Conaf informaron que el siniestro fue controlado, sin que se informara de personas lesionadas o afectadas