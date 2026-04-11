Decretan arraigo nacional para adolescente que portó un arma en colegio de Melipilla

Durante la jornada de este sábado se llevó a cabo la formalización de una adolescente de 16 años por posesión de arma de fuego dentro de un colegio en Melipilla, Región Metropolitana, instancia en la que se determinó la medida cautelar de arraigo nacional.

El pasado viernes la adolescente fue detenida tras la denuncia del director del colegio Las Acacias, quien fue alertado por una alumna del establecimiento educacional sobre la posesión del arma de fuego.

Según precisó el fiscal de Melipilla, Christian Allende, el arma era susceptible de ser adaptada para disparar cartuchos o municiones. Sin embargo, tenía el cañón obturado, lo que impedía que pudiera disparar.

Se estableció un plazo de seis meses para llevar a cabo la investigación para esclarecer la dinámica de los hechos.

Esta causa se enmarca en una serie de episodios de violencia escolar a lo largo del país ocurridos durante las últimas semanas que han abierto un flanco dentro del gobierno en torno a las medidas de prevención dentro de los establecimientos educacionales.