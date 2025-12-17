Decretan prisión preventiva para cuatro de los cinco exmilitares formalizados por muerte de Franco Vargas

Durante la mañana de este miércoles el Juzgado de Garantía de Arica decretó la prisión preventiva para cuatro de los cinco exmilitares formalizados por apremios ilegítimos en el marco de la instrucción militar donde perdió la vida el joven conscripto Franco Vargas.

La formalización que comenzó el martes culminó durante la mañana de este miércoles, donde el tribunal dictaminó la medida cautelar de prisión preventiva para el excomandante Claudio Guajardo, el exteniente Björn Wohllk, el exteniente Bastián Troncoso y el otrora enfermero militar Manuel Zambrano.

Por otro lado, para el excapitán Michael Fritz, se decretó el arresto domiciliario total.

Cabe recordar que en la formalización el Ministerio Público les imputó los delitos apremios ilegítimos con resultado de cuasidelito de homicidio (muerte de conscripto Franco Vargas); lesiones graves gravísimas (otros dos conscriptos que sufrieron amputaciones por graves infecciones), y lesiones graves.

Desde el tribunal además decretaron un plazo de 120 días para la investigación.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, expresó tras la formalización que “lo importante es que se dieron por acreditados todos y cada uno de los hechos en la forma en que lo planteó el Ministerio Público y esto es el resultado de una ardua investigación”.

“Por otro lado, se dieron también por acreditados todos los supuestos materiales y delitos hasta el momento que fueron planteados en la formalización. Por lo tanto, reiteramos que estamos conformes, pero esto es solo el primer paso, tenemos que seguir adelante con la investigación para llevar los hechos a un juicio oral que corresponde en este caso”, añadió.

Por su parte el abogado de Michael Fritz, Alejandro Peña, expresó que “ante la ausencia de antecedentes calificados que permitieran presumir un peligro de reiteración, por una parte, y en especial, la adherencia al proceso penal demostrada por el Capitán durante la investigación, colaborando sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos al prestar sendos testimonios que sirvieron de sustento a la pretensión punitiva de los acusadores la señora Magistrado impuso una medida cautelar proporcional al reproche y a su actitud colaborativa.”