Decretan prisión preventiva para los cinco formalizados por crimen del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví

En prisión preventiva quedaron los cinco sujetos formalizados este miércoles por su presunta responsabilidad como autores del crimen del ingeniero Michael Peñaloza, ocurrido en Curacaví, la mañana del 19 de agosto.

El ingeniero murió al ser arrollado en su domicilio por los sujetos que estaban robando su automóvil. El vehículo fue posteriormente quemado, para encubrir el crimen.

La Fiscalía Metropolitana Occidente solicitó la medida cautelar más gravosa para Esabu Muñoz Escobar, José Contreras Escobar, Vicente Higuera Muñoz, Matías Tapia Adasme y Kevin Aguilar Tapia, argumentando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

A los cinco, todos chilenos y mayores de edad, les imputaron los delitos de robo en lugar habitado frustrado, robo en lugar habitado consumado, robo con homicidio e incendio.

Tapia Adasme fue también imputado por mantener en su poder elementos para cometer el delito de robo. Mientras que a Muñoz Escobar le sumaron delitos de tráfico de drogas y receptación.

El juez Álvaro Mardones estimó que fue acreditado que todos tienen participación en el delito de robo a lugar habitado e incendio, pero no en el robo con homicidio del profesional.

Robo previo

Una semana antes de su muerte, Michael Peñaloza había sido víctima de un robo en su parcela. Esa vez, los responsables del atraco se llevaron una copia de la llave de su camioneta.

La madrugada del martes 19 de agosto habían regresado por el vehículo, pero la activación de la alarma de la propiedad los hizo huir. Entonces, el ingeniero dio cuenta de la situación a Carabineros que acudió a tomar la denuncia.

El grupo aguardó en las cercanías y regresó a las horas. El hombre de 44 años intentó impedir que se llevaran la camioneta y lo arrollaron con su propio vehículo.

Al día siguiente, la SUV fue encontrada quemada en la Cuesta Lo Prado.

La audiencia

Ante el tribunal, el fiscal Eduardo Pontigo y el fiscal jefe de Focos Occidente, Leonardo Tapia, detallaron los hechos y exhibieron imágenes del sitio del suceso.

Según los fiscales, los imputados a bordo del automóvil robado aceleraron a gran velocidad para pasar por encima de la víctima.

Tras escuchar los argumentos de las partes en la audiencia, el Juzgado de Garantía de Curacaví accedió a la solicitud del Ministerio Público.

Cerca de las 15.00 horas, antes de dar a conocer su decisión, el juez Álvaro Mardones hizo un receso tras solicitar al Ministerio Público aclarar algunos aspectos de su narrativa, puesto en su exposición el ente persecutor sostuvo que los sujetos vieron el atropello de la víctima, lo que contrastaba con el testimonio de los imputados.

Uno de los defensores, de hecho, afirmó que su representado estaba escapando cuando ocurrió el atropello.

Ante los relatos contrapuestos, el juez planteó sus dudas respecto a que todos participaron del homicidio.

Se fijó un plazo de investigación de 120 días.