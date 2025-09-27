Dejan en prisión preventiva a sujeto que intentó asaltar supermercado Líder y agredió a dos guardias en Valdivia

En prisión preventiva fue dejado uno de los involucrados en una brutal agresión contra dos guardias de seguridad de un supermercado Líder de Valdivia el pasado lunes 22 de septiembre.

“El Ministerio Público a través de la unidad ECOH, comunicó que se sigue una investigación en su contra por dos delitos de robo con homicidio en grados de desarrollo frustrado y un delito de violación de morada cometido este día lunes”, explicó el fiscal Alex Montesinos, coordinador regional de ECOH.

La audiencia de formalización de los dos sujetos se extendió hasta este viernes, ya que Fiscalía había pedido la ampliación el pasado miércoles al considerar que faltaban reunir grabaciones y analizar teléfonos incautados a los imputados.

🔵 El tribunal accedió a la petición y decretó la ampliación de la detención de ambos imputados, ya que aún quedan por reunir grabaciones de seguridad, el análisis de los teléfonos incautados a los detenidos y la evolución médica de una de las víctimas. #Valdiviacl #ECOH #LosRios pic.twitter.com/bPuoMe0mUL — Fiscalía Los Ríos (@FiscaliaLosRios) September 23, 2025

En ese sentido, este viernes se concretó la formalización de ambos sujetos. Esa jornada, la Fiscalía detalló al Juzgado de Garantía de Valdivia lo siguiente:

“El imputado ingresó al recinto junto a otro hombre, con la finalidad de sustraer especies. Al ser sorprendido por personal de seguridad, utilizó un arma cortopunzante de fabricación artesanal para agredir a dos guardias de seguridad, huyendo del lugar, siendo posteriormente detenido por Carabineros. Producto de la agresión, uno de los guardias resultó con lesiones graves en el cuello que lo mantienen en riesgo vital, mientras que el segundo guardia sufrió múltiples heridas en la cabeza y extremidades”.

Con esos antecedentes, se solicitó la prisión preventiva para el primer imputado, un hombre de 38 años y que contaba con 35 detenciones previas, por los delitos detallados. La cautelar fue aprobada por el tribunal al considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad.

Respecto al segundo imputado, fue formalizado por el delito de hurto simple, al establecerse que no tuvo participación directa en las agresiones a los guardias. Por ello, se determinó una medida cautelar menos intensiva.

El tribunal decretó un plazo para la investigación de 130 días.