SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Dejan en prisión preventiva a sujeto que intentó asaltar supermercado Líder y agredió a dos guardias en Valdivia

El hombre de 38 años, con amplio prontuario policial, atacó con un arma cortopunzante a los guardias del recinto. Un segundo sujeto detenido por su participación también fue formalizado por hurto simple.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Dejan en prisión preventiva a sujeto que intentó asaltar supermercado Líder y agredió a dos guardias en Valdivia JAVIER TORRES/ATON CHILE

En prisión preventiva fue dejado uno de los involucrados en una brutal agresión contra dos guardias de seguridad de un supermercado Líder de Valdivia el pasado lunes 22 de septiembre.

“El Ministerio Público a través de la unidad ECOH, comunicó que se sigue una investigación en su contra por dos delitos de robo con homicidio en grados de desarrollo frustrado y un delito de violación de morada cometido este día lunes”, explicó el fiscal Alex Montesinos, coordinador regional de ECOH.

La audiencia de formalización de los dos sujetos se extendió hasta este viernes, ya que Fiscalía había pedido la ampliación el pasado miércoles al considerar que faltaban reunir grabaciones y analizar teléfonos incautados a los imputados.

En ese sentido, este viernes se concretó la formalización de ambos sujetos. Esa jornada, la Fiscalía detalló al Juzgado de Garantía de Valdivia lo siguiente:

El imputado ingresó al recinto junto a otro hombre, con la finalidad de sustraer especies. Al ser sorprendido por personal de seguridad, utilizó un arma cortopunzante de fabricación artesanal para agredir a dos guardias de seguridad, huyendo del lugar, siendo posteriormente detenido por Carabineros. Producto de la agresión, uno de los guardias resultó con lesiones graves en el cuello que lo mantienen en riesgo vital, mientras que el segundo guardia sufrió múltiples heridas en la cabeza y extremidades”.

Con esos antecedentes, se solicitó la prisión preventiva para el primer imputado, un hombre de 38 años y que contaba con 35 detenciones previas, por los delitos detallados. La cautelar fue aprobada por el tribunal al considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad.

Respecto al segundo imputado, fue formalizado por el delito de hurto simple, al establecerse que no tuvo participación directa en las agresiones a los guardias. Por ello, se determinó una medida cautelar menos intensiva.

El tribunal decretó un plazo para la investigación de 130 días.

Lee también:

Más sobre:ValdiviaAsaltoSupermercadoAgresiónGuardias de seguridadECOHCarabineros

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas

ME-O por Jeannette Jara: “No quiero parecer irónico ni sarcástico, pero no tiene programa de gobierno ni equipo”

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Investigan hallazgo de cadáver calcinado en Copiapó

31 ciudadanos chilenos llegan a Santiago tras ser deportados desde Estados Unidos

Bancada RN pide a senadora Vodanovic poner en tabla proyecto que tipifica como delito el ingreso irregular al país

Lo más leído

1.
Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

Desierto florido: brotan las primeras flores en la tierra más árida del mundo

2.
A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Real Madrid por TV y streaming

3.
EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

EE.UU. le revoca la visa a Gustavo Petro tras participar en manifestación junto a Roger Waters en Nueva York

4.
El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

El encontronazo en el Concejo de Las Condes por la idea de alcaldesa San Martín de remover a funcionarios de Control

5.
Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Tras denuncia de Matthei sobre deuda en el Serviu: Guillermo Ramírez recalca que la UDI no tramitará la Ley de Presupuesto

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

A qué hora y dónde ver el duelo de Fernando González contra Nicolás Lapentti

ME-O por Jeannette Jara: “No quiero parecer irónico ni sarcástico, pero no tiene programa de gobierno ni equipo”
Chile

ME-O por Jeannette Jara: “No quiero parecer irónico ni sarcástico, pero no tiene programa de gobierno ni equipo”

Diputados de la CEI de casa de Allende cargan contra Boric tras declarar no haber sido informado por inhabilidad constitucional

Investigan hallazgo de cadáver calcinado en Copiapó

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal
Negocios

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal

Álvaro García: “La magia con que algunos creen que se puede reducir el gasto fiscal no es una buena receta”

El sector inmobiliario ya ve brotes verdes: ventas de viviendas suben tras subsidio a tasas hipotecarias

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?
Tendencias

¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?

De qué trataba la serie que Apple TV suspendió tras el asesinato de Charlie Kirk

“Fascist Yoga”: el libro que revela los vínculos entre el yoga y movimientos extremistas

Atlético desnuda los defectos de Real Madrid y le propina una goleada histórica en el derbi
El Deportivo

Atlético desnuda los defectos de Real Madrid y le propina una goleada histórica en el derbi

El Crystal Palace da el batacazo ante el Liverpool: se instala como el único invicto y se mete en la pelea por la Premier

Conmebol fija las fechas de las semifinales de la Copa Sudamericana y le da una buena noticia a la U

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Reseña de libros: de la biografía de Hannah Arendt a Vicente Huidobro
Cultura y entretención

Reseña de libros: de la biografía de Hannah Arendt a Vicente Huidobro

Tulio Triviño desde un escritorio: cómo 31 Minutos alista su debut en el Tiny Desk

Carlos Pinto vuelve a su faceta literaria: “Recién estoy saliendo de la universidad de la escritura”

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas
Mundo

Donald Trump anuncia despliegue de militares en Portland ante protestas

Trump pide a la Corte Suprema que apruebe la restricción a la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados

Irán condena a muerte a dos acusados de espiar para Israel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición