Nacional

Investigan parricidio en Chiguayante: madre dispara a su hija y deja a hijo en estado crítico

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía ECOH se constituyeron en el lugar para realizar las primeras diligencias investigativas del caso.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

La Policía de Investigaciones (PDI), junto a la Fiscalía ECOH, se encuentran investigando un caso caso de parricidio ocurrido este viernes por la noche en Chiguayante, Región del Bío Bío.

En ese sentido, el fiscal Matías Arellano encabezó las primeras diligencias para esclarecer el hecho, luego de que se reportara el fallecimiento de una mujer y la grave lesión de su hermano.

Según explicó, “al interior de este condominio se habría producido un delito de homicidio, en lo concreto, con la información que hay y que se ha podido recabar, es que al interior de uno de estos domicilios ha fallecido una mujer que vivía en dicho domicilio, ella tenía 39 años de edad, también fue encontrado su hermano, de 33 años, quien está en riesgo vital“.

“Ambos presentaban impactos balísticos en sus cabezas provocadas por armas de fuego”, indicó Arellano.

La autora de los disparos corresponde a la madre de las víctimas, quien vivía con ellos en el lugar, y de quien actualmente se desconoce su paradero.

Más sobre:ParricidioChiguayanteBiobíoPDIECOH

