SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Del “maremoto” a las fondas petfriendly: tendencias y novedades para este 18

    Como cada año, el clamor social es absorbido por los dueños de fondas, ramadas y puestos, quienes intentan llevar a su oferta las preferencias de un público cada vez más cambiante.

    Carlos MontesPor 
    Carlos Montes
    Imagen referencial. Foto: Dedvi Missene Dedvi Missene

    El 18 de septiembre es posiblemente la fiesta preferida de los chilenos. Durante varios días, el país se reúne en torno a un mismo objetivo: celebrar las Fiestas Patrias, instancia que conmemora la Primera Junta Nacional de Gobierno, en el año 1810.

    El historiador Raúl La Torre, académico de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, señala que en sus comienzos, el 18 tenía un carácter principalmente cívico y político, pero también era una instancia de celebración popular, con chinganas, ramadas, juegos, carreras de caballos, música y comida. Posteriormente se fue institucionalizando y elementos como la cueca, las fondas, la bandera chilena y la gastronomía pasaron a convertirse en símbolos de identidad nacional. “En la capital todo lo anterior se percibía con gran notoriedad en algunas celebraciones como la de Campo de Marte o el Parque Cousiño”.

    Con el transcurso del tiempo, algunas tradiciones han desaparecido, mientras que otras se han integrado. La celebración ha ido mutando y año a año asoman nuevas tendencias y conceptos. Para este año, en la víspera de los festejos se ha ido posicionando el “maremoto” o “tsunami”, un trago que llega para competirle directamente al tradicional terremoto.

    El maremoto, de un intenso color azul, está hecho de vino tinto suave, bien frío, tres a cuatro bolas de helado de piña y granadina azul, una variante nueva que asimila el color del mar, a diferencia del terremoto, que se prepara con vino pipeño blanco, helado de piña y la tradicional granadina rojiza.

    Composición del denominado terremoto o tsunami.

    Luis Gajardo, sociólogo de la Universidad Central, sostiene que en materia de tragos se advierte una cierta evolución en el tiempo. “De la chicha, que era lo más original, se ha pasado al combinado y en la actualidad al famoso terremoto, además del maremoto”.

    Pero lo que se bebe no lo es todo. La música también evoluciona. “Uno puede observar que hay cambios importantes”, dice Gajardo. De la cueca más tradicional han surgido la cueca brava, la cueca urbana, “pero preferentemente, cuando uno concurre a la fonda, lo que se escucha es cumbia”, agrega.

    La Torre, en tanto, refrenda que “en el último tiempo la cumbia colombiana y argentina; la salsa, el merengue y el reguetón son parte de los géneros que comparten la oferta musical”.

    ¿Y la comida? De los platos típicos también se han abierto otras alternativas, fruto, probablemente, de la migración. “Hoy es cada vez más común la oferta de gastronomía peruana, venezolana o colombiana en las fondas y lugares de celebración”, dice el historiador La Torre.

    Ya sea bebestibles, música o comida, todas se encuentran en uno de los puntos obligados en cualquier celebración de Fiestas Patrias: las fondas.

    Según Gajardo, es inevitable que estas escapen de las tendencias. “Presentan cambios radicales, son verdaderas producciones donde se paga entrada a un precio elevado. Hay artistas, es una megaproducción”, indica.

    Fonda del Parque Ohiggins en la comuna de Santiago en 2023. Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    A las ya tradicionales, como La Gran Fonda de Chile, la Semana de la Chilenidad, la Fonda Lady Inés, Corazón de Chile, Fonda Doña Rosa, Fonda Doña Florinda, La Fonda Fiebre, La Pampilla de Coquimbo, Fondas Alejo Barrios o la Fiesta Criolla del Sporting, se suman otras.

    Y ahí, siempre apelando a la creatividad, surgen distintos nombres de fondas o puestos dentro de estas, los que en la mayoría de los casos están inspirados en la contingencia, es decir, hechos cotidianos marcados por lo mediático.

    Por ejemplo, una de las ideas más comentadas por redes sociales es la de un puesto en la fonda del Sporting de Viña que se llamará: La Gala del Mago, haciendo alusión al reciente conflicto en el que se vio involucrado el exfutbolista y su expareja Gala Caldirola.

    Lo mismo con el caso de las personas que desaparecieron en los temporales del invierno en el Cajón del Maipo, con “La fonda del chino”, el apodo del hombre protagonista de ese rescate.

    Hay, además, otros nombres más clásicos: “Intensamente Curao”, “Y la queso… la que soporte un terremoto, o “Miércoles de Terremoto, el resto de la semana borrachos”. Pero eso no es todo.

    Con una sociedad donde las mascotas ganan cada vez más terreno, las fondas buscan adaptarse para que el con quién dejar a perros y gatos no sea impedimento para que sus dueños puedan asistir. Así, han surgido fondas petfriendly, donde las mascotas son recibidas sin problemas.

    Y si de estilos de vida se trata, el veganismo también parece haber llegado para quedarse. Lejos de los anticuchos con carne animal, las empanadas de pino o, incluso, los postres con leche animal, han surgido una serie de alternativas para personas que no quieren consumir ese tipo de productos. Alternativas hay varias: Festival Santiago Vegan, La Antifonda o La Pajarera.

    Pero independiente de los nuevos tragos, tendencias y nombres adhoc de las fondas, el 18 de septiembre sigue teniendo en común un valor mucho más profundo para los chilenos. Al menos eso sostienen los especialistas. “La comida, la música, los juegos y las reuniones familiares generan una memoria colectiva que se transmite entre generaciones. Quizás por eso el 18 ha logrado mantenerse vigente, pues reúne en sí buena parte de los elementos que los mismos chilenos reconocen como identitarios”, explica La Torre.

    Gajardo, de hecho, destaca instancias más solemnes que se han mantenido a pesar del paso del tiempo y de las tendencias, las que la gente sigue asociando al 18 de septiembre. “Por ejemplo, el Tedeum Ecuménico o la Parada Militar, celebraciones que podemos seguir observando en nuestra sociedad”.

    Y cierra: “También los juegos: en septiembre es muy frecuente ver que la gente encumbra volantines. Aunque en menor medida, también todavía hay algunos que juegan a la rayuela, hacen bailar los trompos o juegan al emboque”.

    Más sobre:NacionalFiestas Patrias18 de septiembreMaremotoTsunamiMago JiménezChinoTendenciasTradicionesFondasPipeñoLT Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Poduje destaca avances en el Minvu y plantea que “a estas alturas da lo mismo lo que pasó con el gobierno anterior”

    Incendio en Pitrufquén: SML completa 16 autopsias y espera muestras de ADN de tres familias

    Lo que se sabe de la investigación por secuestros extorsivos que involucra al exfiscal Vinko Fodich

    Moreira llama a Kast a abordar directamente con Trump relación con EE.UU. tras nuevos dichos del embajador Judd

    Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”

    Ataque a balazos desde vehículo deja un muerto y un herido en Quintero: PDI busca a los autores

    Lo más leído

    1.
    Alcalde de Peñalolén responde a Undurraga por medialuna: “Es decadente que el gobierno termine respaldando prácticas clandestinas”

    Alcalde de Peñalolén responde a Undurraga por medialuna: “Es decadente que el gobierno termine respaldando prácticas clandestinas”

    2.
    Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”

    Kast llama a la unidad tras su primer Te Deum Evangélico: “Chile es la patria común de todos, más allá de nuestras diferencias”

    3.
    Tribunal condena a pareja de banquetera de Viña del Mar tras colaborar en investigación por estafa en matrimonios no realizados

    Tribunal condena a pareja de banquetera de Viña del Mar tras colaborar en investigación por estafa en matrimonios no realizados

    4.
    PDI incauta 811 kilos de cannabis avaluados en más de $4 mil millones: hay cuatro detenidos

    PDI incauta 811 kilos de cannabis avaluados en más de $4 mil millones: hay cuatro detenidos

    5.
    Fernando Rabat: “Falta una conversación en el Poder Judicial para entender correctamente el proceso de segregación penitenciaria”

    Fernando Rabat: “Falta una conversación en el Poder Judicial para entender correctamente el proceso de segregación penitenciaria”

    6.
    Lo que se sabe de la investigación por secuestros extorsivos que involucra al exfiscal Vinko Fodich

    Lo que se sabe de la investigación por secuestros extorsivos que involucra al exfiscal Vinko Fodich

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes La Serena vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester United vs. Manchester City en TV y streaming

    Poduje destaca avances en el Minvu y plantea que “a estas alturas da lo mismo lo que pasó con el gobierno anterior”
    Chile

    Poduje destaca avances en el Minvu y plantea que “a estas alturas da lo mismo lo que pasó con el gobierno anterior”

    Incendio en Pitrufquén: SML completa 16 autopsias y espera muestras de ADN de tres familias

    Lo que se sabe de la investigación por secuestros extorsivos que involucra al exfiscal Vinko Fodich

    Ministro Rau fija enero como meta para sacar adelante Sala Cuna Universal y ratifica meta de desempleo de 6,5%
    Negocios

    Ministro Rau fija enero como meta para sacar adelante Sala Cuna Universal y ratifica meta de desempleo de 6,5%

    El “Island Valley” de Brasil: Por qué las startups chilenas deberían poner sus ojos en Florianópolis

    El alza que vendrá en las dietas del directorio de Codelco

    Cómo la atención plena puede contribuir a mantener un corazón sano, según un estudio
    Tendencias

    Cómo la atención plena puede contribuir a mantener un corazón sano, según un estudio

    Científicos descubren un tercer factor que provoca la hipertensión

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    En vivo: La Serena recibe a una U necesitada del triunfo para seguir con opciones en la lucha del Chile 2
    El Deportivo

    En vivo: La Serena recibe a una U necesitada del triunfo para seguir con opciones en la lucha del Chile 2

    Con un jugador menos: el intratable Haaland silencia Old Trafford y Manchester City se queda con el derbi ante el United

    Roza la gloria en Irlanda: Joaquín Niemann se sube al podio en el DP World Tour

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026
    Tecnología

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París
    Cultura y entretención

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París

    Pateando Piedras, 40 años del disco que hizo grandes a Los Prisioneros

    Guerra de las Malvinas: ¿Cuál fue el rol y la ayuda secreta de Chile al Reino Unido?

    Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar”
    Mundo

    Líder del Congreso de EE.UU. rechaza frenar la IA y pide reunión con la industria: “China nos va a sobrepasar”

    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    Nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán acuerdo para exigir referendos de independencia del Reino Unido

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”