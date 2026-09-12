Del “maremoto” a las fondas petfriendly: tendencias y novedades para este 18

El 18 de septiembre es posiblemente la fiesta preferida de los chilenos. Durante varios días, el país se reúne en torno a un mismo objetivo: celebrar las Fiestas Patrias, instancia que conmemora la Primera Junta Nacional de Gobierno, en el año 1810.

El historiador Raúl La Torre, académico de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes, señala que en sus comienzos, el 18 tenía un carácter principalmente cívico y político, pero también era una instancia de celebración popular, con chinganas, ramadas, juegos, carreras de caballos, música y comida. Posteriormente se fue institucionalizando y elementos como la cueca, las fondas, la bandera chilena y la gastronomía pasaron a convertirse en símbolos de identidad nacional. “En la capital todo lo anterior se percibía con gran notoriedad en algunas celebraciones como la de Campo de Marte o el Parque Cousiño”.

Con el transcurso del tiempo, algunas tradiciones han desaparecido, mientras que otras se han integrado. La celebración ha ido mutando y año a año asoman nuevas tendencias y conceptos. Para este año, en la víspera de los festejos se ha ido posicionando el “maremoto” o “tsunami”, un trago que llega para competirle directamente al tradicional terremoto.

El maremoto, de un intenso color azul, está hecho de vino tinto suave, bien frío, tres a cuatro bolas de helado de piña y granadina azul, una variante nueva que asimila el color del mar, a diferencia del terremoto, que se prepara con vino pipeño blanco, helado de piña y la tradicional granadina rojiza.

Composición del denominado terremoto o tsunami.

Luis Gajardo, sociólogo de la Universidad Central, sostiene que en materia de tragos se advierte una cierta evolución en el tiempo. “De la chicha, que era lo más original, se ha pasado al combinado y en la actualidad al famoso terremoto, además del maremoto”.

Pero lo que se bebe no lo es todo. La música también evoluciona. “Uno puede observar que hay cambios importantes”, dice Gajardo. De la cueca más tradicional han surgido la cueca brava, la cueca urbana, “pero preferentemente, cuando uno concurre a la fonda, lo que se escucha es cumbia”, agrega.

La Torre, en tanto, refrenda que “en el último tiempo la cumbia colombiana y argentina; la salsa, el merengue y el reguetón son parte de los géneros que comparten la oferta musical”.

¿Y la comida? De los platos típicos también se han abierto otras alternativas, fruto, probablemente, de la migración. “Hoy es cada vez más común la oferta de gastronomía peruana, venezolana o colombiana en las fondas y lugares de celebración”, dice el historiador La Torre.

Ya sea bebestibles, música o comida, todas se encuentran en uno de los puntos obligados en cualquier celebración de Fiestas Patrias: las fondas.

Según Gajardo, es inevitable que estas escapen de las tendencias. “Presentan cambios radicales, son verdaderas producciones donde se paga entrada a un precio elevado. Hay artistas, es una megaproducción”, indica.

Fonda del Parque Ohiggins en la comuna de Santiago en 2023. Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A las ya tradicionales, como La Gran Fonda de Chile, la Semana de la Chilenidad, la Fonda Lady Inés, Corazón de Chile, Fonda Doña Rosa, Fonda Doña Florinda, La Fonda Fiebre, La Pampilla de Coquimbo, Fondas Alejo Barrios o la Fiesta Criolla del Sporting, se suman otras.

Y ahí, siempre apelando a la creatividad, surgen distintos nombres de fondas o puestos dentro de estas, los que en la mayoría de los casos están inspirados en la contingencia, es decir, hechos cotidianos marcados por lo mediático.

Por ejemplo, una de las ideas más comentadas por redes sociales es la de un puesto en la fonda del Sporting de Viña que se llamará: La Gala del Mago, haciendo alusión al reciente conflicto en el que se vio involucrado el exfutbolista y su expareja Gala Caldirola.

Lo mismo con el caso de las personas que desaparecieron en los temporales del invierno en el Cajón del Maipo, con “La fonda del chino”, el apodo del hombre protagonista de ese rescate.

Hay, además, otros nombres más clásicos: “Intensamente Curao”, “Y la queso… la que soporte un terremoto, o “Miércoles de Terremoto, el resto de la semana borrachos”. Pero eso no es todo.

Con una sociedad donde las mascotas ganan cada vez más terreno, las fondas buscan adaptarse para que el con quién dejar a perros y gatos no sea impedimento para que sus dueños puedan asistir. Así, han surgido fondas petfriendly, donde las mascotas son recibidas sin problemas.

Y si de estilos de vida se trata, el veganismo también parece haber llegado para quedarse. Lejos de los anticuchos con carne animal, las empanadas de pino o, incluso, los postres con leche animal, han surgido una serie de alternativas para personas que no quieren consumir ese tipo de productos. Alternativas hay varias: Festival Santiago Vegan, La Antifonda o La Pajarera.

Pero independiente de los nuevos tragos, tendencias y nombres adhoc de las fondas, el 18 de septiembre sigue teniendo en común un valor mucho más profundo para los chilenos. Al menos eso sostienen los especialistas. “La comida, la música, los juegos y las reuniones familiares generan una memoria colectiva que se transmite entre generaciones. Quizás por eso el 18 ha logrado mantenerse vigente, pues reúne en sí buena parte de los elementos que los mismos chilenos reconocen como identitarios”, explica La Torre.

Gajardo, de hecho, destaca instancias más solemnes que se han mantenido a pesar del paso del tiempo y de las tendencias, las que la gente sigue asociando al 18 de septiembre. “Por ejemplo, el Tedeum Ecuménico o la Parada Militar, celebraciones que podemos seguir observando en nuestra sociedad”.

Y cierra: “También los juegos: en septiembre es muy frecuente ver que la gente encumbra volantines. Aunque en menor medida, también todavía hay algunos que juegan a la rayuela, hacen bailar los trompos o juegan al emboque”.