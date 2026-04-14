Delegado Codina destaca entrega de cifra semanal de homicidios: “Es darle prioridad al combate de la violencia y la delincuencia”

Tras el anuncio por parte de la subsecretaría de Prevención del Delito de comenzar a entregar de manera semanal un reporte de los homicidios a nivel nacional, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, destacó la medida al considerar que “no existía una política para uniformar estos datos”.

La medida fue detallada este lunes por la subsecretaria de la cartera, Ana Victoria Quintana. En específico, la última semana se registró un total de 21 homicidios según los datos entregados por el Ejecutivo.

“Es un esfuerzo que muestra que el Presidente de la República lo que hace es darle prioridad al combate de la violencia y la delincuencia. Porque imagínate que hasta el momento no existía una política para uniformar estos datos ”, señaló al respecto Codina en una entrevista con radio Agricultura.

“Ya existen fuentes diversas, existían instituciones cada una por su cuenta, hablando de los homicidios. Y en realidad, siendo un tema tan sensible, un tema tan complejo y que refleja justamente esa violencia que nosotros queremos que termine en nuestro país, ya porque cuando la gente tiene miedo a ser asesinada, evidentemente esta en una situación no solamente de riesgo, sino que afecta la conducta de las personas”, agregó al respecto.

En ese sentido, Codina enfatizó que el llamado del Ejecutivo a las instituciones a cargo del tema es a “articularse y a la ciudadanía darle la información de manera transparente y no que todas las instituciones estén cada una por su cuenta, dando una cifra distinta y generando confusión”.