Delegado Codina y paralización de obras de ciclovía en la Alameda: “Lo que el ministro hace es solamente poner una pausa”

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, abordó este jueves la controversia por los recortes presupuestarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que afectaría las obras de la ciclovía contemplada en el proyecto Nueva Alameda.

El debate se instaló luego de que el ministro de la cartera, Iván Poduje, presentara en la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados los problemas de financiamiento en el Minvu, lo que abrió dudas sobre la continuidad de ciertas obras como las obras del proyecto Nueva Alameda-Providencia, argumentando que “son carísimas y la verdad es que no tenemos prioridad para hacerlas”.

Ante esto, Codina aseguró que más bien se trata de una postergación y no de una cancelación definitiva. “Las declaraciones del ministro Produje son claras: en este minuto el Ministerio de Vivienda tiene un serio problema de financiamiento”, sostuvo.

El delegado aseveró que el Ejecutivo ya ha planteado que existe una situación presupuestaria y que, por ello, es comprensible que desde el Minvu se prioricen proyectos habitacionales.

“Todos sabemos que hay una prioridad en construir viviendas, un techo para familias que hoy día lamentablemente siguen a la intemperie y no tienen una solución desde el Estado”, indicó.

Además, Codina afirmó que “lo que el ministro hace es solamente poner una pausa en la construcción de una ciclovía”, insistiendo en que el proyecto no ha sido descartado. “Nadie dice que se vaya a eliminar este proyecto de manera definitiva”, reiteró.