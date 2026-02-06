SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Delitos económicos aumentan 16,5% y PDI advierte nuevos tipos de estafas

    La policía civil ha detectado nuevos métodos de estafa a través de la venta de vehículos, artículos y aplicaciones que capturan datos para extorsionar a las víctimas.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Estafas telefónicas, “cuento del tío”, falsas inversiones y fraudes con tarjetas bancarias. Esos son sólo algunos de los métodos más comunes de delitos económicos en el país.

    En cifras de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones, durante el año pasado ingresaron 40.530 denuncias de esa naturaleza.

    La estadística, además de ser abultada, también demuestra un alza del 16,5% respecto al 2024, cuando se registraron 34.777 ilícitos. Cifra aún mayor a los 24.751 del 2023.

    El alza, según explica el jefe nacional de Delitos Económicos (Jenadec), el prefecto inspector, Marcelo Romero, responde a que “hay mayor cantidad de circulante o poder adquisitivo en manos de las personas, lo que genera que se produzcan mayor cantidad de operaciones de índole económico”.

    Romero advierte que ante el alza sustantiva de las denuncias, “la investigación del delito económico actualmente se está haciendo con un enfoque al crimen organizado y a organizaciones criminales”.

    Siguen las tendencias

    A nivel geográfico, según reporta la policía civil, no existen significativos cambios, la Metropolitana, Biobío y Valparaíso son las regiones que presentan más denuncias pues también son las más pobladas. Caso contrario a las regiones de Arica y Parinacota que tienen las menores cifras de estos delitos.

    Las estadísticas de la PDI también evidencian que los tres delitos más comunes siguen siendo las estafas, el uso malicioso/fraudulento de tarjetas y la apropiación indebida de dinero.

    En la RM, la región con más ilícitos económicos donde durante el 2025, ingresaron 4.857 denuncias por estafas, 3.530 por uso malicioso de tarjetas y 523 por apropiación indebida. En Biobío, a su vez, se registraron 2.060 estafas y 155 apropiaciones.

    Los nuevos métodos

    Las estafas siempre han liderado el ranking de delitos económicos, pero ahora se realiza de forma virtual.

    En ese sentido, Romero advierte que se han detectado nuevos métodos de realizar estafas. Un ejemplo es la compra y venta de autos con poder notarial falso. “El vendedor es contactado por una tercera persona que simula representar al potencial comprador, que supuestamente no puede presentarse personalmente y que accede a la adquisición del vehículo, con el depósito de un documento en la cuenta del vendedor, el cual puede ser falso o sin fondos”, comenta.

    Eso produce un supuesto saldo contable temporal en la cuenta de la víctima, explica el oficial, por lo que la víctima cree que recibió el dinero. “Posteriormente, esta tercera persona, el vendedor, firma un poder notarial en blanco para concretar la transferencia con el supuesto comprador, pero lo que en realidad se hace es revender el vehículo lo antes posible a otra persona ajena a este procedimiento”, detalla.

    Otra forma de estafa es el de la “venta sin entrega”. Para ello una persona inventa un perfil en redes sociales, ofrece un producto y tras recibir el pago jamás lo envía.

    También se crean empresas con el fin de adquirir insumos, los cuales se pagan con algún producto bancario sin fondos, plateando una fachada de una operación real, recibiendo lo adquirido, pero no concretando el pago real.

    Estafas con tarjetas

    Ante la imposibilidad de clonar tarjetas por el avance de los métodos de seguridad de estas, las bandas han buscado nuevos métodos de estafas.

    El jefe nacional de Delitos Económicos sostiene que ahora “se produce a partir de la captura de la información asociada a la tarjeta, lo cual se produce cuando el usuario realiza operaciones de pago online y el equipo computacional que utiliza se encuentra afectado por algún tipo de software malicioso”.

    Estos métodos se suman a las clásicas estafas piramidales o los supuestos créditos a personas que no pueden acceder al sistema bancario, aunque la PDI también ha detectado nuevos métodos en este tipo de hechos.

    Por ejemplo, explica Romero, ha descubierto que existen aplicaciones para entregar créditos con intereses usureros: “Al descargar estas aplicaciones permite que el administrador acceda a información que posee en el mismo teléfono móvil. Con esos antecedentes, fotografías, documentos, imágenes, PDFs, extorsionan al usuario al pago con esos intereses”.

    A raíz de aquello, el prefecto recomienda “siempre desconfiar de precios que están bajo el promedio del valor de mercado, desistir de negocios en que se aplica un grado de presión o urgencia por la contraparte y verificar por distintos medios a la contraparte del bien o servicio ofrecido en un proceso de compra y venta, ya sea por internet o de manera presencial”.

    También a “no acceder a pagos por adelantado y desconfiar si detecta faltas de ortografía, por ejemplo, en publicaciones, anuncios de algún tipo en una transacción”.

