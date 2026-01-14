Delpiano aborda estado de excepción en la Macrozona Sur ad portas de nueva votación de prórroga en el Senado

Ad portas de una nueva votación en el Senado para prorrogar el estado de excepción en la Macrozona Sur, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió a la vigencia de la medida decretada por el Presidente Gabriel Boric el 16 de de mayo de 2022.

A menos de dos meses que finalice el gobierno, las Fuerzas Armadas siguen instaladas en puntos específicos de la Región de La Araucanía y del Biobío.

Al respecto, la ministra Delpiano, tras participar del zarpe del buque Sargento Aldea en Operación Soberanía Talcahuano, en la Región del Biobío, remarcó que "al próximo gobierno (a cargo de José Antonio Kast) le va a tocar evaluar" la vigencia de la medida.

“Nosotros lo que hemos hecho es cambiar el personal que está ahora”, sostuvo.

En ese sentido, la ministra destacó “el inmenso esfuerzo” del personal del Ejército, Carabineros y la PDI, “para poder mantener todo el trabajo en la Macrozona Sur”.

Respecto al desescalamiento del estado de excepción, la ministra destacó que " se ha ido dando naturalmente". Eso sí, señaló que aún se debe evaluar “cómo se va desescalando y cuáles son efectivamente los lugares donde, por distintas razones, quedan todavía grupos más anarco o más ultra infiltrados”.

“En este mes nosotros hemos logrado que se mantenga la zona de excepción, pero no se puede vivir toda la vida con zona de excepción”, remarcó.

No obstante, la ministra destacó que, producto de esta medida, habrían sectores "en los cuales prácticamente no pasa nada distinto de cualquier comuna de Chile".

“Puede haber violencia intrafamiliar, puede haber un robo, puede haber atraco, pero no hay una violencia instalada", aseveró.