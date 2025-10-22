Delpiano aborda investigación por accidente de helicóptero Black Hawk y destaca respeto a los tiempos de los afectados

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, abordó esta jornada el grave accidente del helicóptero MH-60M Black Hawk de la Fach en Campos de Hielo Sur, Región de Aysén, y que dejó a un fallecido y al resto de los tripulantes heridos.

El pasado viernes se confirmó el hallazgo de la aeronave tras su desaparición luego de despegar del aeródromo de Villa O’Higgins con destino a Campos de Hielo Sur, transportando a cuatro tripulantes.

Consultada acerca de cómo iba la investigación durante un punto de prensa previo a la inauguración de la 10° Reunión de Ministros de Defensa del Pacífico Sur que se realizará entre el 22 y 24 de octubre en Viña del Mar y Valparaíso, la secretaria de Estado expresó que se están llevando a cabo las diligencias pertinentes, pero también se están respetando los tiempos de los afectados.

“Desde el primer día se estableció lo que es la investigación interna, pero también la investigación declarada por la justicia militar”, indicó. “Lo que sí, y yo valoro mucho, es que l as personas que sufrieron el accidente, que quedaron con una situación de shock fuerte, sin duda van a poder entregar mucha información en su momento, pero no se ha querido apurar esa situación ”.

En esto,explicó, “no son ellos los informantes del primer día, por decirlo de alguna manera, sino que claramente ellos vivieron una situación, y yo respeto mucho que la Fuerza Aérea de Chile esté haciendo la investigación en base a los datos que hay en el territorio, en personajes que fueron secundarios al accidente, y ya prontamente, seguramente, los propios afectados van a ir entregando mucho más antecedentes para ver qué fue exactamente lo que pasó”.

“No se quiso presionar a las personas pidiendo la información, sino que respetando sus propios procesos, y yo eso lo valoro mucho. Yo hoy día voy a preguntar por su salud, nuevamente, pero cuando yo los visité estaban en reposo con su familia, habían vivido una situación, no solo el shock de esto, sino pasar una noche entera encerrado en un helicóptero con una sensación térmica de -10, -15 grados bajo cero, con su compañero fallecido ahí, una situación muy tremenda, entonces no hay ninguna investigación que no pueda esperar un par de días, pero respetando también el tema humano que se vivió muy fuertemente", concluyó.