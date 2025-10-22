SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Delpiano aborda investigación por accidente de helicóptero Black Hawk y destaca respeto a los tiempos de los afectados

La ministra de Defensa valoró cómo la Fuerza Aérea esté llevando a cabo las diligencias del caso, señalando que "no se quiso presionar a las personas pidiendo la información, sino que respetando sus propios procesos".

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
Ministra de Defensa, Adriana Delpiano. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, abordó esta jornada el grave accidente del helicóptero MH-60M Black Hawk de la Fach en Campos de Hielo Sur, Región de Aysén, y que dejó a un fallecido y al resto de los tripulantes heridos.

El pasado viernes se confirmó el hallazgo de la aeronave tras su desaparición luego de despegar del aeródromo de Villa O’Higgins con destino a Campos de Hielo Sur, transportando a cuatro tripulantes.

Consultada acerca de cómo iba la investigación durante un punto de prensa previo a la inauguración de la 10° Reunión de Ministros de Defensa del Pacífico Sur que se realizará entre el 22 y 24 de octubre en Viña del Mar y Valparaíso, la secretaria de Estado expresó que se están llevando a cabo las diligencias pertinentes, pero también se están respetando los tiempos de los afectados.

“Desde el primer día se estableció lo que es la investigación interna, pero también la investigación declarada por la justicia militar”, indicó. “Lo que sí, y yo valoro mucho, es que las personas que sufrieron el accidente, que quedaron con una situación de shock fuerte, sin duda van a poder entregar mucha información en su momento, pero no se ha querido apurar esa situación”.

En esto,explicó, “no son ellos los informantes del primer día, por decirlo de alguna manera, sino que claramente ellos vivieron una situación, y yo respeto mucho que la Fuerza Aérea de Chile esté haciendo la investigación en base a los datos que hay en el territorio, en personajes que fueron secundarios al accidente, y ya prontamente, seguramente, los propios afectados van a ir entregando mucho más antecedentes para ver qué fue exactamente lo que pasó”.

“No se quiso presionar a las personas pidiendo la información, sino que respetando sus propios procesos, y yo eso lo valoro mucho. Yo hoy día voy a preguntar por su salud, nuevamente, pero cuando yo los visité estaban en reposo con su familia, habían vivido una situación, no solo el shock de esto, sino pasar una noche entera encerrado en un helicóptero con una sensación térmica de -10, -15 grados bajo cero, con su compañero fallecido ahí, una situación muy tremenda, entonces no hay ninguna investigación que no pueda esperar un par de días, pero respetando también el tema humano que se vivió muy fuertemente", concluyó.

Más sobre:NacionalMinisterio de DefensaAdriana DelpianoFACHBlack HawkHelicóptero

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura

Evacúan todos los campus de la Universidad de Antofagasta por amenaza de tiroteo

Vallejo confronta críticas de voceros de Jara a Boric: “No me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando”

El expresidente francés Sarkozy contará con la protección de dos agentes de seguridad durante su estancia en prisión

Sostenedores de diversos colegios reportan que examinadores no llegaron a tomar el Simce: Santiago y Providencia entre ellos

José Miguel Castro critica al Ejecutivo por demora en la respuesta a los cobros excesivos de energía y llama a “no esperar hasta enero”

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

4.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

5.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

Rating del martes 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores

Temblor hoy, miércoles 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Rating del martes 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile

Rating del martes 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Evacúan todos los campus de la Universidad de Antofagasta por amenaza de tiroteo

Vallejo confronta críticas de voceros de Jara a Boric: “No me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando”

Ganancias de Teck superan las estimaciones por alza del valor de los metales y pese a producción limitada en Chile
Negocios

Ganancias de Teck superan las estimaciones por alza del valor de los metales y pese a producción limitada en Chile

El oro extiende su corrección y ahora la onza se acerca al piso de los US$ 4.000

Acciones de L’Oreal sufren una dura caída en bolsa tras decepción por sus resultados

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”
Tendencias

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

OpenAI “desafía” a Google con ChatGPT Atlas, su nuevo navegador basado en IA

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

La meta de Gamadiel García en la FIFPro: “Dar la estabilidad laboral que hay en Chile a los futbolistas de otros países”
El Deportivo

La meta de Gamadiel García en la FIFPro: “Dar la estabilidad laboral que hay en Chile a los futbolistas de otros países”

Hijo de Nelson Acosta revela detalles del delicado estado de salud del histórico extécnico de la Roja

Con un fuerte contraste entre Valparaíso y Talca: los detalles de cómo se vivió el Mundial Sub 20 en las regiones

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

“El León” vs “El Caballo”: la historia de la pugna entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez que sacudió a Chile
Cultura y entretención

“El León” vs “El Caballo”: la historia de la pugna entre Arturo Alessandri y Carlos Ibáñez que sacudió a Chile

La historia tras el primer concierto de Pearl Jam (con Chris Cornell en el público)

Pablo Alborán regresa a Chile y debuta en Gran Arena Monticello

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura
Mundo

Ricardo Salinas Pliego, el “Trump mexicano” que desafía a la izquierda y abre la puerta a posible candidatura

El expresidente francés Sarkozy contará con la protección de dos agentes de seguridad durante su estancia en prisión

Netanyahu descarta tras reunirse con Vance que Estados Unidos “controle” Israel: “Eso es una bazofia”

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales