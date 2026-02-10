SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Delpiano destaca “flexibilidades” en el Servicio Militar y afirma que se han hecho esfuerzos para controlar la salud física y mental

    Ad portas de un nuevo periodo de reclutamiento, la ministra destacó que han ocurrido situaciones que “hacen más urgente” considerar la realidad de los jóvenes.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Dedvi Missene

    Ayer lunes, el Ejército lamentó el fallecimiento de un soldado de la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores”, con sede en Pozo Almonte, Región de Tarapacá. El conscripto realizaba su Servicio Militar y su deceso se registró mientras efectuaba labores de guardia. La tragedia recuerda la muerte de Franco Vargas, conscripto de la misma brigada, que falleció el 27 de abril de 2024, en medio de una caminata militar.

    La muerte del soldado se da a solo días de que el Ministerio de Defensa anunciara la “nueva fase” para el Servicio Militar de 2026, que en esta oportunidad busca que sea un proceso con oportunidades de desarrollo personal y profesional, además de un deber cívico.

    En ese contexto, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, aseguró que se han reforzado los protocolos para preparar a los jóvenes reclutados, sobre en los temas relacionados con la salud física y mental.

    En relación al joven fallecido, la ministra precisó que no “se ha dado a conocer formalmente la causa de muerte, yo creo que por respeto a la familia y por la investigación que se está haciendo", indicó en diálogo con el programa de setraming Turno en Vivo.

    Eso sí, Delpiano aseguró que desde el ministerio han estado atentos y han acompañado a los familiares del joven -que ya viajaron a la zona-, así como a los conscriptos que también estaban haciendo guardia esa noche.

    La ministra destacó que situaciones como esta “hacen más urgente” considerar la realidad de los jóvenes que son reclutados.

    ALEX DIAZ/ATON CHILE

    “Es una edad muy compleja los 18-19 años. Tal vez antes eran los 14, 15, hoy día es un poco más tarde”, indicó. Para la ministra el cambio generacional respondería a factores como la pandemia.

    En esa línea, mencionó que “el efecto pandemia está muy fuertemente, el efecto distancia de la familia, muchos son de familias pequeñas, un hermano, si es que, o hijo único, hay muchos factores que están determinando".

    En consecuencia, remarcó que hoy se están reforzando los exámenes de “salud física y también salud mental. Y la verdad es que nos encontramos con mucho joven con depresión o que han tenido consumo complejo de droga".

    “Nos estamos encontrando con un joven de 18-19 años distinto al que nos encontrábamos antes, y yo creo que este es el joven que vivió la pandemia a los 11-12 (…) entonces quedó aislado, quedó en una situación compleja, pero por eso que se está poniendo muchísima más atención a esto”.

    Delpiano reforzó que ahora los exámenes psicológicos están “absolutamente incorporados en lo que es el examen previo para entrar, como todos los exámenes con la altura, que no es menor, porque siempre se pensaba un joven de 18 años se puede subir a cualquier parte, que está en su mejor edad, y la verdad es que (…) hay mucho joven que tiene enfermedades cardíacas o de insuficiencia respiratoria para la altura", sostuvo.

    Respecto a la nueva etapa del proceso, la ministra destacó que hoy existe una “mayor flexibilidad” en el Servicio Militar. “Primero hay dos opciones en el año de poder acuartelarse (…) el acuartelamiento es en abril y también puede ser en agosto“.

    “El normal es abril. Agosto es una posibilidad para personas que estaban trabajando fuera o estaban con algún problema especial, que lo puedan justificar y pueden acuartelarse”, indicó.

    Asimismo, resaltó que hay flexibilidad en la continuidad de estudios. “Para personas que estudian, que están estudiando, si tú haces enero y febrero durante dos años seguidos, cumples con tu servicio militar".

    “Entonces lo puedes hacer en verano, es un trabajo bien intensivo, pero toma enero, febrero, enero, febrero del año siguiente y cumpliste con tu servicio militar”, indicó.

