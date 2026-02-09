Investigan muerte de soldado que hacía guardia en un cuartel del Ejército en Tarapacá

Un soldado que realizaba labores de guardia, perteneciente a la dotación de la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores”, con sede en Pozo Almonte, Región de Tarapacá, falleció en la noche del domingo.

Fue el propio Ejército el que dio a conocer la noticia mediante un comunicado. “Una vez conocidos los hechos, de inmediato se activaron los protocolos pertinentes informando de lo sucedido a sus padres y entregando los antecedentes a las autoridades correspondientes, como la Fiscalía y Policía de Investigaciones”, detallaron.

Adicionalmente, se instruyó el inicio de una investigación sumaria administrativa con el fin de “contribuir al esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrieron los hechos que enlutan a su familia y a esta unidad militar”.

De momento, no se han informado las circunstancias que rodearon el fallecimiento del uniformado.

Hacia el final del escrito, el Ejército manifestó su pesar por el deceso y dio a conocer que se encuentran en contacto con la familia del soldado para brindar apoyo.