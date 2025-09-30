SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Demolición en toma Calicheros lleva un 60% de avance: maquinarias centran trabajos en infraestructuras y evitan demoler enseres

Desde Carabineros esperan que el proceso de demolición culmine esta jornada, lo que permitirá a los ocupantes retirar sus pertenencias del terreno.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

Casi sin descanso se ha llevado a cabo el proceso de demolición en la toma Calicheros, en la comuna de Quilpué. El terreno ubicado en la Región de Valparaíso, perteneciente a la familia Correa, fue desalojado ayer lunes, y desde la mañana de este martes se están destruyendo las viviendas instaladas de forma irregular.

El despeje del sector se da tras años de litigios judiciales, los que se acrecentaron luego de que en 2020 el dueño del terreno, el empresario Alejandro Correa, fuera asesinado por encargo de un individuo que previamente había sido denunciado por la ocupación ilegal del espacio.

En ese marco, a primera hora de este martes alrededor de 250 carabineros llegaron al lugar para custodiar las labores de remoción. Cerca del mediodía el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, hizo un positivo balance preliminar de la jornada, explicando que “ha sido un proceso tranquilo, ha sido un proceso en calma, sin necesidad de uso ni de gestión de violencia de ninguna de las partes”.

Ya en la tarde el coronel Jorge Guaita, prefecto de la Prefectura Marga Marga, aseguró que los trabajos de demolición habían alcanzado “un poquito más de un 60%“.

En diálogo con Canal 13, la autoridad policial señaló que se espera que al finalizar la jornada la demolición llegue al 100%. “Tenemos la voluntad de la empresa que está con dos máquinas trabajando sin descanso", sostuvo.

Una de las particularidades del proceso es que se han apartado enseres para que no sean destruidos por las maquinarias. El coronel Guaita señaló que “esa fue una diligencia y una gestión por parte de los agentes de diálogo para poder darle fluidez a la demolición”.

“Generaron ese acuerdo con la gente, con los residentes que estaban en el lugar, para que las especies personales que no pudiesen o que no hubieran alcanzado a sacar las dejaran a un costado, con la finalidad de que la máquina no las destruya”, indicó.

En esa línea, señaló que la idea es que “una vez que la máquina sea retirada del lugar puedan ingresar estas personas a sacar sus especies de valor”.

La autoridad policial indicó que “se está trabajando por sectores, entonces tenemos ya lo que son los sectores 1 y 3, que ya pueden ingresar a retirar diferentes enseres. Ahora estamos en el sector 4, donde está trabajando la máquina y una vez que finalice, que sea una zona segura, vamos a permitir el acceso a las diferentes personas para que puedan sacar los enseres”.

Se estima que unas 140 viviendas serán destruidas en el terreno; el proceso, en tanto, es relativamente rápido. Guaita explicó que en promedio ambas máquinas tardan cinco minutos en derribar una estructura.

“De repente la geografía del terreno dificulta un poco el trabajo, pero efectivamente las máquinas son de gran tonelaje y permiten hacer la demolición de forma rápida”, sostuvo.

Una vez que el terreno esté completamente despejado la familia Correa espera ponerlo a la venta. Eso sí, desde el gobierno han advertido que las condiciones del sector no son aptas para ser habitadas, por lo que se descartaría la construcción de viviendas.

Más sobre:Toma CalicherosQuilpuéValparaíso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Codelco nombra a Gonzalo Lara como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina

Vivienda, campaña de Bachelet y otros: oposición invoca artículo para que el Ejecutivo responda reclamos sobre el Presupuesto

Senado aprueba a los dos nominados del gobierno para la Corte Suprema

SEC aplica multa de $ 208 millones a Gasco por explosión y posterior incendio en su planta en Maipú

“Lo que no se dijo”, un relato íntimo sobre silencios familiares, llega a los cines

Beatlemanía agenda presentación en octubre en Teatro Oriente

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

Tras difícil tramitación, Congreso aprueba históricas reformas para restringir sufragio extranjero y multar a chilenos que no voten

4.
Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Diputada Pizarro manifiesta inquietud por actuar del gobierno ante descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

5.
Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Toma Calicheros: abogada de la familia dueña del terreno confirma que las tierras se pondrán a la venta tras la demolición

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Pafos vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Olympique de Marsella vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Inter de Milán vs. Slavia Prague por la Champions League en TV y streaming

Vivienda, campaña de Bachelet y otros: oposición invoca artículo para que el Ejecutivo responda reclamos sobre el Presupuesto
Chile

Vivienda, campaña de Bachelet y otros: oposición invoca artículo para que el Ejecutivo responda reclamos sobre el Presupuesto

Senado aprueba a los dos nominados del gobierno para la Corte Suprema

Incluye inspección al servicio y equipos tecnológicos: Contraloría realiza inédita fiscalización en complejo fronterizo de Colchane

Codelco nombra a Gonzalo Lara como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina
Negocios

Codelco nombra a Gonzalo Lara como vicepresidente de Integración de Operaciones Andina

SEC aplica multa de $ 208 millones a Gasco por explosión y posterior incendio en su planta en Maipú

Caso Factop: Corte de San Miguel confirma fallo que revocó la suspensión condicional de los ejecutivos de Larraín Vial

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?
Tendencias

Yo soy un vicio más: ¿vale la pena el nuevo EA Sports FC 26?

Por qué los principales investigadores de Inteligencia Artificial abandonaron OpenAI, Meta y Google

13 factores que aumentan los riesgos de padecer demencia, depresión y un ACV, según un nuevo estudio

En vivo: Egipto y Nueva Zelanda se enfrentan por el Mundial Sub 20, en el grupo de Chile
El Deportivo

En vivo: Egipto y Nueva Zelanda se enfrentan por el Mundial Sub 20, en el grupo de Chile

El Real Madrid barre con el Kairat Almaty en Kazajistán y suma un inicio perfecto en la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Japón en el Mundial Sub 20

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis
Finde

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

The Chemical Brothers regresa a Chile luego de 10 años
Cultura y entretención

The Chemical Brothers regresa a Chile luego de 10 años

“Lo que no se dijo”, un relato íntimo sobre silencios familiares, llega a los cines

Beatlemanía agenda presentación en octubre en Teatro Oriente

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”
Mundo

Qatar dice que algunos de los puntos del plan de Trump para Gaza necesitan “aclaración” y “negociación”

Trump y su mensaje a generales de EE.UU.: fin a “la cultura woke” en el Ejército y advertencia sobre “una invasión interior”

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacude el centro de Filipinas

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel
Paula

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos