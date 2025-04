Demuelen ex clínica psiquiátrica abandonada en La Florida: PDI concretó cuatro detenciones por usurpación

El ex centro quedaban en Vicuña Mackenna, a pasos del metro Trinidad. Foto: Municipalidad de La Florida

En La Florida se realizó una demolición a una ex clínica psiquiátrica abandonada y en riesgo de derrumbe. Así también la PDI realizó cuatro detenciones por usurpación en el ex centro.

El inmueble estaba abandonado tras un incendio ocurrido en el marco del estallido social. Tras el siniestro, el edificio se transformó en un sector de microtráfico de drogas, de subarriendo para personas sin domicilio fijo, acopio de mercadería para comercio ambulante y de venta de comida sin los permisos correspondientes.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, encabezó el operativo de demolición de esta edificación de Vicuña Mackenna que estaba en inminente riesgo de derrumbe, que era riesgo para la seguridad, la salubridad e higiene de las personas.

Pese a la intervención de Carabineros en 2024, el inmueble siguió siendo utilizado. Créditos: Municipalidad de La Florida

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, recalcó el problema del ex siquiátrico para los vecinos del sector: “Este operativo no es solo una demolición: es una señal clara de que no vamos a permitir que lugares inseguros sigan afectando la vida de nuestras vecinas y vecinos. Acá había microtráfico, cobros ilegales y riesgo de derrumbe".

El operativo se realizó en conjunto entre Carabineros y la PDI. Esta última procedió además a la detención por delito de usurpación a un grupo de personas que habitaban en la parte posterior del terreno.

Según las policías, el grupo de gente se proclamaban de ser una fundación con fines religiosos que brindaban ayuda a la gente en situación de calle o a rehabilitarse del consumo de drogas.

El derrumbe

La Dirección de Obras Municipales habría tipificado la construcción como ruinosa, la cual representaba un riesgo para la seguridad de las personas. Con ello, se constató el peligro de derrumbe inminente, infringiéndose el artículo 2.5.1 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el artículo 159 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Tras ello, personal del Municipio asistió el pasado miércoles 9 de abril a notificar del acto administrativo de demolición, pero se comprobó que habría gente viviendo en el edificio.

El sitio ya habría presentado una alarma para los vecinos, pues en 2024 se habría efectuado una denuncia anónima anunciado que había un grupo de personas con armas de fuego traficando drogas.

Si bien se realizó en ese mismo año un operativo policial, que dejó a 4 detenidos, el inmueble continúo siendo utilizado.