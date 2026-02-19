Derrumbe en El Teniente: PDI allana domicilios de ejecutivos desvinculados e incauta dispositivos en oficinas de Codelco

La jornada de este jueves efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), por instrucción del fiscal regional de Rancagua, Aquiles Cubillos, y previa autorización judicial, volvieron a incautar documentación y dispositivos electrónicos en las oficinas de Codelco en Santiago y Rancagua, y también en los domicilios de los ejecutivos que fueron desvinculados la última semana. Esto, en el marco de la investigación por el derrumbe en la mina El Teniente que causó la muerte de seis trabajadores a fines de julio de 2025.

En el caso de las oficinas de Codelco, se había coordinado una entrega, aunque de todas formas los efectivos policiales se apersonaron con una orden judicial para incautar especies, extraer su contenido y analizarlo. En el caso de los domicilios de los dos exejecutivos, los investigadores concurrieron con orden de entrada y registro.

La determinación, como pudo conocer este medio, responde a que hacia fines de la semana pasada la estatal reconoció que la auditoría que solicitaron arrojó "inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023“ y que habría incidido directamente en el fatal suceso del año pasado.

Por lo mismo, se instruyó a personal especializado que forma parte del equipo investigativo que inspeccione nuevamente las oficinas de la cuprífera en busca de nuevos insumos que permitan despejar lo ocurrido.

Esta no es la primera vez que efectivos policiales allanan las oficinas de Codelco, pues el pasado 28 de octubre funcionarios encabezados por el fiscal Cubillos ya habían materializado una primera incautación de dispositivos electrónicos, computadoras y documentación.

Fue producto de dicha diligencia y de la toma de una serie de declaraciones que hoy son parte del expediente que los investigadores ya habían evidenciado que desde la empresa se habían ocultado antecedentes. Por lo mismo, ni en el Ministerio Público ni en la PDI fue una sorpresa la comunicación que hizo la firma.

A eso se sumó, comentan fuentes del caso, la declaración que prestó el presidente ejecutivo de Codelco,Rubén Alvarado, durante la jornada de ayer miércoles, pues habría precisado antecedentes claros de cómo procedió la empresa tras conocer los reportes de Sernageomin.

Respecto de la diligencia, desde el Ministerio Público indicaron que: “La Fiscalía de O’Higgins ha ordenado la ejecución de la incautación de diversas especies de dos ex ejecutivos de Codelco desvinculados la semana recién pasada, cuya diligencia fue autorizada por el juzgado de Garantías de Rancagua. Se trata de la incautación de equipos electrónicos correspondientes al ex vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza Gallardo y de quien fuera gerente de operaciones y ex General de la División El Teniente, Claudio Sougarret Larroquete".

Precisaron, en el mismo sentido, que “durante los allanamientos realizados en octubre pasado, se incautaron las especies del exgerente de proyectos, Rodrigo Andrades Contreras, el tercer ejecutivo desvinculado por la empresa recientemente en la razón de los resultados de la auditoría, los que fueron informados a la opinión pública la semana pasada por la cuprífera estatal".