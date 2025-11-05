Desafío Levantemos Chile realiza entrega de casa en Quilpué y supera los 100 hogares reconstruidos tras megaincendio

A casi dos años del megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024, en el marco del proceso de reconstrucción, este miércoles, Desafío Levantemos Chile concretó la tercera entrega de 20 viviendas definitivas para familias del sector de Canal Chacao, Quilpué, que lo perdieron todo durante la tragedia.

Con esta entrega, la organización supera el centenar de casas definitivas entregadas.

En total, son 106 familias de la región las que han visto sus viviendas reconstruidas gracias al apoyo de la organización. La cifra incluye 72 casas en el sector Canal Beagle, en Viña del Mar, y 34 en Canal Chacao, Quilpué.

“Cada entrega es un momento que nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos. Ver estas 20 nuevas casas en pie y saber que con ellas ya sumamos 34 hogares recuperados en Canal Chacao, reafirma que el trabajo colaborativo y con el foco en las necesidades de la comunidad, es el camino correcto”, indicó Nicolás Birrell, presidente de Desafío Levantemos Chile.

Birrell agradeció la generosidad del empresario Leonardo Farkas por la donación que permitió financiar el proyecto y cumplir la promesa hecha a las familias.

La ceremonia fue realizada en una de las calles del sector, Galaxias, lugar donde fueron entregadas cuatro casas. Fue un hito íntimo, cercano y de celebración, donde participaron las familias beneficiadas, vecinos del sector, miembros de Desafío Levantemos Chile y autoridades.

Fue un emotivo acto y contó con una exposición de fotografías que reflejaban la historia de Canal Chacao y de las familias que viven hace años en el sector.