Nacional

Desarticulan banda criminal dedicada al tráfico de drogas en Copiapó: mantenían laboratorio para abultar sustancias ilícitas

El grupo compuesto por cuatro sujetos de origen colombiano terminó en prisión preventiva. En su poder se halló más de 55 kilos de cocaína, equivalentes a más de 500 mil dosis.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Imagen referencial. Foto: Patricio Banda/Aton Chile Patricio_Banda

Una banda criminal compuesta por cuatro sujetos de origen colombiano terminó en prisión preventiva luego de un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), que permitió desbaratar un laboratorio clandestino dedicado al abultamiento de drogas en la comuna de Copiapó, en la Región de Atacama.

Las tareas de desarticulación del grupo fueron encabezadas por detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI Copiapó en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía de Atacama.

Así, los equipos llegaron hasta la toma de Andacollo, donde en una vivienda ilegal, el grupo criminal producía el abultamiento de la cocaína mediante procesos químicos, para luego distribuir la sustancia ilegal a distintos microtraficantes de la comuna y Tierra Amarilla.

Insumos usados en laboratorio clandestino para abultar droga en Copiapó.

El jefe de la prefectura provincial de Copiapó, el prefecto Fernando Uribe, detalló que “se llevó a cabo un operativo policial donde se intervinieron cuatro domicilios en este sector prioritario de Copiapó, logrando desbaratar este laboratorio artesanal de sustancias ilícitas tras detectar a esta asociación criminal en pleno proceso de abultamiento de droga".

“Además, se procedió a la detención de cuatro ciudadanos colombianos, tres de ellos en situación migratoria irregular”, agregó el prefecto Uribe.

De acuerdo al análisis de lo incautado, se logró sacar de circulación una cantidad de 554.610 dosis de cocaína, equivalente a 55 kilos 461 gramos hallados de la sustancia ilícita.

Con todo, los cuatro detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y la fiscalía, que les formalizó los delitos de asociación ilícita para cometer delitos y tráfico de drogas, por lo que quedaron sometidos a la máxima cautelar de prisión preventiva por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de investigación de seis meses.

En tanto, el fiscal Sebastián Coya agregó que “se acreditó en estado de la causa que los cuatro imputados actuaban de manera coordinada para la comisión del delito de tráfico de droga, la cual era abultada en un laboratorio clandestino habilitado en un domicilio del sector de las tomas de Andacollo de esta ciudad”.

“Es más, de acuerdo con los antecedentes esta agrupación criminal mantenía una jerarquía entre sus integrantes, cumpliendo cada uno de ellos tareas específicas previo y posterior a la venta de la droga”, sumó el persecutor.

Durante la audiencia se expuso que los imputados, durante junio y agosto, adquirieron la droga para abultarla artesanalmente.

Más sobre:PolicialPDICopiapóTráfico de drogasbanda criminal

