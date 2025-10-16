Desarticulan banda criminal que participó en al menos 16 “turbazos” en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

Un operativo policial llevado a cabo durante la jornada del miércoles permitió la desarticulación de una banda criminal dedicada a los turbazos en la Región Metropolitana.

Según fue informado por las autoridades, la banda, estaba conformada por 17 sujetos, y se encuentran vinculados a múltiples delitos, entre encerronas, portonazos y abordazos. Entre estos incluso se encuentra aun robo con homicidio ocurrido en el mes de septiembre en la comuna de Lampa.

De acuerdo a lo que fue dado a conocer, las edades fluctúan entre los 14 y 18 años, además de dos adultos de 47 y 50 años.

“Está conformado por 17 sujetos, 15 que actúan directamente en esta modalidad de delitos que se conciertan de diferentes comunas, tanto desde La Pintana, desde la comuna de Renca y desde la comuna de Cerro Navia, para acceder a las diferentes comunas de la región metropolitana y cometer su fechoría”, detalló el prefecto inspector de la PDI, Marco Ramírez, Jefe Nacional Contra Robos y Focos Criminales.

El operativo, llamado “Contra Reloj”, involucró el allanamiento de 22 viviendas y se logró la detención de 12 personas, siete de ellas por orden judicial y cinco por flagrancia. “En esta oportunidad se logra detener a los receptores de las especies que robaban en los domicilios de Santiago“, informaron las autoridades.

Los adultos quedaron en prisión preventiva, y los menores en internación provisoria.

Por su parte, la fiscal Regional Oriente Lorena Parra, detalló que “se trata de hechos cometidos en diversas comunas, al menos en nueve comunas. No todos los hechos ocurren en la zona Oriente. Algunos de ellos, por ejemplo, ocurren en Las Condes, en La Florida, en Peñalolén, al menos tres hechos en Vitacura, pero también ocurrieron hechos en Maipú, por ejemplo, también en Lampa, en Pudahuel”.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, destacó el operativo señalando que " tal como lo ha señalado la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, esta banda representa un número importante de este tipo de delitos ocurridos este año en la Región Metropolitana".

“En consecuencia, el resto de las investigaciones debiera poder arrojarnos resultados también respecto de otras que se han desempeñado con delitos similares en la Región Metropolitana”, añadió.

Respecto a los menores involucrados el prefecto de la PDI, detalló que “son muy avezados, aunque son jóvenes, conocen el rubro, lo han estudiado bien. Es por eso que es un delito complejo que nos tocó abordar durante casi seis veces, poder caracterizarlo y poder ubicarlos y detenerlos”.

“Ellos sabían bien qué casa iban a atacar y los medios que iban a, por lo menos los medios vehiculares que iban a obtener producto de ese delito”, detalló.