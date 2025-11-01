Desarticulan banda dedicada al tráfico de drogas en Quilpué: se incautaron armas y casi un kilo de cocaína

Detectives del equipo MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Quilpué de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, lograron desarticular una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, tras un operativo simultáneo realizado en cinco domicilios de la comuna.

La diligencia, enmarcada en una investigación por el delito de asociación ilícita para el tráfico de drogas, permitió la detención de siete personas —cinco hombres y dos mujeres, todos chilenos y mayores de edad— que integraban la estructura delictual.

Durante el procedimiento, los oficiales incautaron 2.955 envoltorios de cocaína base, con un peso total de 968,36 gramos, además de 21,53 gramos de clorhidrato de cocaína y 17,32 gramos de ketamina, junto a elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas.

Asimismo, se decomisó un arma a fogueo adaptada para el disparo con mira láser, una escopeta de fabricación artesanal, 13 cartuchos calibre .380, además de dos jockeys policiales falsos, dos fundas de pistola color verde olivo y un chaleco táctico negro, elementos que serán periciados por el Laboratorio de Criminalística Regional de Valparaíso.

El operativo permitió también la incautación de más de $1.300.000 en efectivo, presuntamente vinculados a la comercialización de droga, junto con una camioneta Chevrolet Luv GLX utilizada para el transporte y distribución de los estupefacientes.

Por instrucción de la fiscal a cargo de la investigación, los siete detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Quilpué para el respectivo control de detención y formalización de cargos.