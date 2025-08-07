“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“En recurrentes inspecciones a instalaciones militares, como en la constatación de desplazamientos de personal institucional en la vía pública, se ha hecho frecuente observar evidentes transgresiones al uso del uniforme, así como un inadecuado empleo de vestimenta de civil para ingresar y transitar al interior de recintos militares, situaciones que afectan negativamente la imagen institucional”.

Así parte la “Orden Guarnición N° 29” de la Comandancia General de la Guarnición de Ejército de la Región Metropolitana y Comando de Industria Militar e Ingeniería, al que accedió La Tercera, donde se recalcan las disposiciones relacionadas con la presentación personal de los uniformados.

De esta manera, en la orden se destaca que “la formación valórica y conductual de los integrantes de la Institución es correctamente impartida (…) en relación al comportamiento dentro y fuera del cuartel, procesos de los cuales no es aceptable permitir su dilución, al transcurrir la carrera profesional”.

Asimismo, en el documento, que fue emanado el 12 de junio pasado, se plantea que “ la adecuada presentación personal, sin ser privativa de la profesión militar, adquiere una mayor relevancia en nuestro caso , debiendo ser entendida como una exteriorización fundamental del comportamiento, lo que incide en proyectar una correcta imagen profesional y de disciplina militar, constituyendo un sello distintivo que exige sobriedad, corrección, limpieza, higiene personal y una correcta apostura”.

Los “errores”

En tanto, el documento también enumera una serie de errores los cuales “ se hace necesario reiterar la necesidad de erradicar definitivamente ”, señala el instructivo.

Así, por ejemplo, apunta al “ uso incorrecto del uniforme, desaseado, incompleto o complementado con prendas y accesorios civiles ajenos a él ”. En este punto, se mencionan elementos como lentes antirreglamentarios, audífonos con arco, pulseras, carteras, mochilas y bolsos distintos a los permitidos en la norma institucional.

También, se nombra el ingreso y circulación de personal militar en unidades, “ vistiendo tenidas de civil absolutamente inapropiadas al contexto que los cuarteles y reparticiones y ajenos a las actividades profesionales que se desarrollan en ellos”.

Además, se acusa la circulación y participación de personal al interior de los cuarteles, en actividades masivas y abierta a la comunidad, como por ejemplo, las visitas a alumnos y contingente, las exposiciones culturales o patrimoniales, actividades sociales, entre otras, “ desaseados o mal afeitados ”. Acá se señala que el mismo personal argumenta, de manera incorrecta, permisos de diverso origen o, que se encuentran en esa condición, por tratarse de tiempo de libre disposición.

Otro de los errores que se mencionan son la “ circulación en la vía y transporte público, de personal militar vistiendo uniforme, sin observar normas de cortesía, decoro o apostura que esa condición exige ”.