Desbordes anuncia acciones legales por incendio y señala que no van a “autorizar el ingreso permanente, ni de locatarios, ni de usuarios”

Durante la mañana de este viernes el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, anunció acciones legales contra los responsables del siniestro que se produjo en un edificio en el centro de Santiago y que ha obligado a la evacuación de más de 200 personas.

“Vamos a iniciar acciones civiles y penales”, apuntó Desbordes agregando que “aquí ya hay identificado un responsable, y lo que estamos analizando es si las demandas civiles y eventuales querellas criminales van con nombre y apellido”.

Según señaló el alcalde tras una reunión de coordinación por la emergencia, “ vamos a iniciar acciones legales, no solo para perseguir la responsabilidad directa en el incendio, sino que la responsabilidad civiles respecto de todos los daños que han ocurrido de los locatarios, me imagino que irán a demandar también respecto de los días que van a estar sin funcionar, etcétera, y vamos a cobrar todo lo que gastemos hasta el último peso del informe a la persona que arrendaba, al que tenía ahí en las bodegas”.

De acuerdo a lo que explicó, en relación a los dueños del cine que fue transformado en bodegas por el arrendatario, ”en el contrato de arriendo se le señaló al arrendatario que no podía realizar ninguna actividad que no contara con permisos y patentes. Eso es lo que ellos han señalado verbalmente, por lo que me informa la dirección jurídica", agregando que “eso no significa que no haya responsabilidades del arrendador de fiscalizar lo que se está haciendo en el lugar que arrienda. Yo no estoy exculpando a nadie de responsabilidades, ni tampoco culpando a nadie, porque es un proceso que viene ahora de verificar qué pasó. Lo que no hay duda es respecto de que quien estaba utilizando ese espacio de bodegas lo hizo de manera ilegal”.

No se permitirá el ingreso

En la ocasión, el alcalde también informó que no se permitirá el ingreso de locatarios ni usuarios una vez concluida la emergencia, hasta que no se realice un informe técnico respecto al posible daño estructural que pueda tener el edificio.

“Bomberos aún no termina de apagar el el incendio, no hemos podido entrar por ende, pero el municipio acabamos de tener una reunión de nuestros equipos de trabajo, no vamos a autorizar el ingreso permanente, ni de locatarios, ni de usuarios, mientras no tengamos un informe técnico que garantice que estructuralmente no hay daños".

Es así como Desbordes señaló que se acordó un decreto de emergencia con el fin de contratar una institución para que analice la estructura del edificio.

“Después de un siniestro de estas características, y en un edificio que data de 1956, que no está construido con las normas más modernas, no podemos autorizar el ingreso y el uso del edificio sin tener la certeza de que no ponemos en riesgo a las personas que ahí residen”, agregó el alcalde.

Albergue

Desbordes también se refirió a las personas que no tienen a donde ir a raíz de la emergencia, señalando que son alrededor de 40 y que ya se les ha ofrecido albergue. “Hay 40 personas que no tenían dónde ir, y nosotros les hemos ofrecido como albergue, y está ya dispuesto el Internado Nacional Barros Arana, que tiene centenares de espacios disponibles”.

El alcalde además dio a conocer que una vez que sea superada la emergencia se intentará habilitar el ingreso de las personas para retirar sus pertenencias más importantes.

“Vamos a intentar habilitar, y la directora de emergencias está en eso, para que puedan subir, retirar las cosas más elementales, aquellos departamentos que están con las puertas inutilizadas, bueno, vamos a ver si es posible, porque eso, te insisto, depende de análisis estructural, si es posible que se contratara desde ya a alguien para que reponga las puertas, eso lo vamos a tratar de hacer vía Cordesan (Corporación para el Desarrollo de Santiago), y vamos a cobrar después a la demanda civil, a quien es el responsable final de este siniestro, que en principio sería la bodega ilegal que estaba funcionando ahí”.