Nacional

Alcalde Desbordes hace positivo balance por fonda en Parque O’Higgins

La autoridad municipal destacó que gracias a la seguridad se decomisaron 136 tijeras y 37 cuchillos, entre otras armas blancas.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, entregó el balance oficial de la Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins, tras las celebraciones de Fiestas Patrias. El jefe comunal señaló que tuvieron un solo incidente donde una funcionaria municipal fue atropellada por un conductor ebrio.

“Tuvimos durante el proceso 211 atenciones médicas, ninguna grave. Se agradece a la producción la tremenda puesta a disposición de equipos completos”, comenzó explicando Desbordes.

Luego, detalló que “se decomisaron -en el proceso de revisión previo- con los equipos de detectores de metales, pórticos, etcétera, 136 tijeras, 37 cuchillos, 27 cortaplumas, 23 cortacartones, 328 moledoras (herramienta que se utiliza para triturar la marihuana)“.

En esa línea, aseveró que eran pocos objetos en relación a la gente que asistió, y aunque señaló que no tienen el número exacto, estiman que la asistencia total superó las 120.000 personas.

“Espero que los fonderos tengan un saldo positivo. Nos tocó lluvia solamente el sábado en la noche, pero la carpa estuvo en perfectas condiciones. En general, todas las instalaciones resistieron sin ningún problema porque estaba pensado para el evento que lloviera”, señaló el alcalde.

Respecto al único incidente que detectaron, el alcalde relató que “la persona, en opinión del personal de Carabineros y de seguridad municipal ahí presente, estaba en estado de ebriedad, conduciendo en estado de ebriedad. La persona que lo acompañaba, según nuestro funcionario, se baja con dos armas cortopunzantes en la mano”.

La funcionaria es golpeada por el vehículo, a la altura de las piernas, un poquito más arriba. Tiene lesiones leves. Hemos estado bien atentos a apoyarla, acompañarla”, explicó y añadió que desde el municipio apoyarán ante acciones legales contra el conductor.

