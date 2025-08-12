Desbordes señala que responsables de disturbios en el INBA aún no son identificados e insiste que hay una “estructura” detrás

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que aún no se ha logrado identificar a los responsables del ataque con bencina a un profesor del Internado Nacional Barros Arana(INBA). El hecho se registró cerca de las 10.30 horas del lunes, cuando un grupo de cinco encapuchados irrumpió en el acceso principal del recinto y lanzó bombas molotov hacia el sector de ingreso.

Durante la acción, uno de los sujetos arrojó bencina sobre las vestimentas del jefe de seguridad del liceo, quien logró salir ileso de la situación. La Municipalidad de Santiago se querelló por este hecho.

En diálogo con Canal 13, el alcalde afirmó que están “en proceso de identificar” a los sujetos. “Por ahora lo que hay son imágenes, no del rostro de la persona que le lanza bencina al profesor, porque está encapuchado”.

Eso sí, indicó que en las imágenes, el atacante “está rodeado por una serie de otras personas que al parecer son estudiantes y de eso tenemos algún tipo de imagen y por lo tanto espero que la policía y la fiscalía se aboquen a identificar a estas personas”.

“Aquí hay que perseguir al que provoca estos hechos y sobre todo a la estructura que está detrás", aseveró.

En ese sentido, acusó una "falta de voluntad de parte de las autoridades superiores a nivel de gobierno y sobre todo necesitamos un gran trabajo aquí de la Fiscalía “.

Respecto a las acciones a considerar, el jefe comunal afirmó que se establecerán “medidas de seguridad en los establecimientos,. Queremos poner medidas de control biométrico (…), estamos trabajando en el diseño de las medidas de seguridad acá (INBA) y en el Instituto Nacional, estamos pidiéndole al Ejecutivo que nos ayude a financiar esto porque no es algo barato", sostuvo.

Junto con ello, solicitó a las comunidades que “ayuden, que se pongan duros y firmes con esto y no solo se les exija a la autoridad, hay que aislar a estos grupos violentos, en la medida que se les aísla y lo hacemos entre todos, también van perdiendo poder”, aseveró.