Desbordes y estatua de Baquedano: “Lo correcto para ir cerrando ciclos es que vuelva al lugar donde originalmente se instaló”

Durante la mañana de este miércoles, el alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, abordó la decisión que tendrá que tomar durante esta jornada el Consejo de Monumentos Nacionales, sobre el regreso de la estatua de Baquedano a la plaza que lleva el mismo nombre.

“Lo correcto para ir cerrando ciclos es que vuelva al lugar donde originalmente se instaló”, señaló Desbordes en conversación con Radio Duna, a la vez que señaló que "es muy complejo trabajar con el Consejo de Monumentos Nacionales" y que “hay una visión bien compleja de algunos integrantes del Consejo que al final termina trabando muchos proyectos”.

Según mencionó Desbordes, "está bien politizado el Consejo, desde quien lo preside para abajo", a la vez que llamó a tener una “visión más amplia”.

Es así como respecto a la estatua expresó que “Yo creo que debe estar ahí el General Baquedano y estoy totalmente de acuerdo con Jaime Bellolio. Ahora, si es el 15 de marzo, 20 de marzo o 10 de marzo, los dos presidentes pueden asistir igual, se les invita igual (...). Así que no hay ningún problema".

Seguridad Municipal y reunión con futura ministra de Seguridad

En la ocasión Desbordes también abordó el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, apuntando que no sabe si estará listo para antes del término del actual Gobierno

“Yo no sé si a lo mejor lo alcanzan a dejar listo ellos, o lo van a dejar por un tema de cortesía, para que el próximo gobierno determine ciertos aspectos”, mencionó, apuntando que este definirá elementos fundamentales como los equipos adicionales al bastón, las esposas que podrá usar el personal de seguridad municipal, como gas pimienta o pistolas eléctricas.

Desbordes también se refirió a la reunión que sostuvo con la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, señalando que “estuvimos conversando de lo que hemos hecho, del trabajo que hemos hecho con la Fiscalía Centro-Norte, que estamos trabajando codo a codo, de la forma en que estamos trabajando”.

“La verdad que fue bien cómoda la reunión. Hablamos de temas bien técnicos, cuestiones bien prácticas también. No fue una reunión protocolar de saludo”, añadió.