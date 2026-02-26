Desbordes y retorno del monumento de Baquedano: “El gobierno no quiere que se instale” antes del cambio de mando

El Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobó el miércoles la reubicación de la estatua del General Baquedano en la plaza que lleva el mismo nombre. La decisión fue por unanimidad y tras la sesión ordinaria del CMN se comunicó que la Municipalidad de Providencia “deberá certificar ante la secretaría técnica que las intervenciones realizadas en el plinto tienen resultados favorables en las pruebas de resistencia y factibilidad, antes de instalar la figura ecuestre, siguiendo los criterios y plazos de la norma chilena”.

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, celebró la decisión y y además afirmó que trabajan para que el retorno se concrete antes del 11 de marzo.

“Estamos convencidos de que es momento que Chile se reencuentre y qué mejor lugar que hacerlo que aquel que nos encontró durante tantas veces, ese centro de celebración, de alegrías, de victorias como es la plaza Baquedano, con el general Baquedano”, dijo y luego añadió: “Por tanto, traer de vuelta la escultura ecuestre del general Baquedano al plinto es lo más importante hoy día, es lo más urgente, eso es lo que esperamos hacer antes del 11 de marzo”.

Otro alcalde que valoró la decisión del CMN fue Mario Desbordes, pero la máxima autoridad de Santiago cree que “el gobierno no quiere que se instale (antes del cambio de mando), sería un contrasentido que lo inaugure un Presidente que no quiere devolver la estatua al lugar (…) La coalición del presidente, Apruebo Dignidad, no estaba nunca por cerrar ese ciclo. Ellos hubieran querido profundizar esto”, señaló em radio Pauta.

“Creo que que hay que ir cerrando ya varias heridas que quedaron del estallido, lo respecto a la violencia que hubo, de la destrucción que hubo”. Luego profundizó: “Yo no lo he escuchado jamás (al gobierno) decir me gustaría que esté, al revés, se intentó demorar, demorar, demorar”.

En esa línea, Desbordes sostuvo que inaugurar la reinstalación de Baquedano sería una “derrota cultural” para el Ejecutivo, y mencionó que “el último resabio de lo que vivimos acaba de suceder en Isla de Pascua con esta derrota vergonzosa que sufre el gobierno con una propuesta burda, sin consensuarla antes con las comunidades, creyéndose todo este movimiento, esta historia de las autonomías, etcétera. Eso acaba de pasar recién hace un mes y medio. Es realmente una derrota vergonzosa de un gobierno que intenta imponer esta mirada”.