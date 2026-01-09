Descifra: 68% cree que Trump podría invadir otros países

La operación militar de Estados Unidos para capturar al Presidente venezolano, Nicolás Maduro, provocó una marejada de reacciones a lo largo del mundo. Las consecuencias políticas del evento histórico tardarán más en llegar que las respuestas emocionales. En el centro de Santiago, el Parque Almagro fue el lugar de reunión de cientos de migrantes venezolanos que se juntaron a celebrar la caída del líder chavista, una imagen que se repitió a lo largo de Colombia, Perú y Brasil, los países con mayor migración venezolana.

En Chile, la encuesta Descifra -alianza entre Copesa y Artool- indagó en las percepciones locales luego de la caída de Maduro. Según este sondeo, el 68% cree que Donald Trump podría invadir otros países de la región, mientras que un 26% se mostró en desacuerdo con dicha idea.

El sondeo, realizado entre el 7 y 8 de enero, consistió en nueve preguntas realizadas a 826 residentes del país, cuyo rango etario consistió en mayores de edad. La encuesta tuvo lugar cuatro días después de la operación militar estadounidense aprobada por Trump.

De acuerdo con Descifra, el sentimiento preponderante entre los encuestados ante la detención de Maduro es “optimismo”, emoción que obtuvo el 64% de las preferencias, frente al 21% que manifestó sentir “pesimismo”. La opción No sabe/ No responde registró el 15% de las respuestas.

Ante la pregunta “si usted fuera presidente de Chile, ¿habría apoyado o condenado la captura de Maduro ordenada por Trump?”, el 61% respondió que la habría apoyado. En cambio, un 27% de los encuestados afirmó que condenaría el suceso. Ambas respuestas estarían en sintonía con la pregunta sobre la emoción preponderante tras la intervención.

Otro de los temas que abordó Descifra es qué tan luego podría volver la democracia a Venezuela ahora que Maduro no ostenta en el poder. El 57% de los encuestados respondió que el país no será democrático “pronto”. En tanto, un 31% se mostró de acuerdo con que Venezuela recuperará su democracia luego de la salida de Maduro.

¿Retorno a Venezuela?

Las respuestas se dividen significativamente ante la idea de que tras el operativo estarían dadas las condiciones para que, a mediano plazo, los ciudadanos venezolanos retornen a su país. Un 46% estuvo de acuerdo con la premisa, frente a un 43% que rechazó la posibilidad. Un 11% optó por no responder.

En el punto sobre cuál fue la principal razón que llevó al Presidente Trump a adoptar la decisión de capturar a Maduro, “tomar el control del petróleo venezolano” fue la opción preferida por los encuestados, con el 46% de las alternativas. El martes se conoció que Estados Unidos recibirá entre 30 y 50 millones de barriles provenientes de la industria petrolera de Venezuela, que serán comercializados con el objetivo de dividir los beneficios entre ambos países.

Truth Social @@realDonaldTrump

La segunda alternativa con mayor porcentaje de respuestas (28%) fue la detención del mandatario venezolano como la mayor justificación para el operativo estadounidense. En tercer lugar figura que la finalidad fue “derrocar el régimen totalitario de Maduro y restablecer la democracia”, con el 14% de las preferencias. Y en cuarto lugar, con un 11%, que la misión tuvo la meta de “dar una demostración de poder al mundo”.

Por otro lado, Descifra indagó en quién es ahora el líder mundial “más determinante”. El 63% se decantó por Trump, siete puntos porcentuales más que la misma consulta realizada entre el 24 y 25 de diciembre.