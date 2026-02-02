Desde la DC hasta el PC: oficialismo respalda la inscripción de candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

Durante la mañana de este lunes, el Presidente Gabriel Boric oficializó la inscripción de la exmandataria, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de Naciones Unidas. Al respecto, diferentes figuras de la alianza oficialista, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, expresaron su apoyo resaltando la trayectoria de la candidata, el respaldo de México y Brasil, y cuestionando la postura que tomará el Presidente Electo, José Antonio Kast.

Bajo este contexto, el diputado Héctor Barría (DC), publicó desde su cuenta de X un mensaje que aborda la inscripción de la candidata y señalando que el próximo jefe de Estado debe “estar a la altura” :

“Pdte. #Boric oficializa candidatura de #Bachelet a la #ONU. Es momento que #Kast se pronuncie apoyando esta candidatura en su calidad de futuro jefe de estado. Esperamos que este a la altura y no se deje presionar por los ultras de derecha”.

Es momento que #Kast se pronuncie apoyando esta candidatura en su calidad de futuro jefe de estado 🇨🇱 . Esperamos que este a la altura y no se deje presionar por los ultras de derecha@DiputadosDC pic.twitter.com/3SlLN04UG1 — Hector Barria Diputado✌🏽 (@hectorbarria) February 2, 2026

De igual modo, el senador Iván Flores (DC), mostró su apoyo a la candidatura de la expresidenta destacando su amplia trayectoria en la ONU: “Hoy existe la posibilidad de que una persona con vasta trayectoria en ONU mujeres, en la dirección de Derechos Humanos y en otras dependencias de Naciones Unidas como Michelle Bachelet, tiene todo para poder competir en buena ley y eventualmente esperamos que pueda ganar ”.

Asimismo, en entrevista con CNN Radio, fue crítico al señalar que, luego del “discurso de apertura” del presidente electo durante su gira por Centro América, “ sería un absurdo, un despilfarro político que el nuevo gobierno no la acompañe en esto , es un tema de estado, no se entendería que no apoya a Michelle Bachelet en algo que efectivamente podemos tener por primera vez en la historia, tal vez la única oportunidad”.

El diputado Vlado Mirosevic (PL), se adhirió a los dichos de la coalición, haciendo un llamado al próximo gobierno a “ponerse detrás de una candidatura que, más allá de las diferencias políticas, debe ser un orgullo para Chile”. También valoró el apoyo de las potencias de Brasil y México.

Vlado Mirosevic DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Desde el Frente Amplio, la presidenta Constanza Martínez hizo una breve reflexión donde, por medio de la plataforma X, expresó que: “En un mundo golpeado por conflictos, desigualdad y crisis, hace falta con urgencia liderazgo y humanidad”.

CONSTANZA MARTINEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Igualmente, destacó la experiencia de la exmandataria al decir que “la trayectoria de Michelle Bachelet nos da esperanza para que Naciones Unidas vuelva a ser una voz fuerte por la paz y las personas . Le deseamos el mayor de los éxitos en este camino”.

Por su parte, Gonzalo Winter (FA), también felicitó la candidatura y, además, se sumó a los cuestionamientos sobre la postura de José Antonio Kast, señalando que “En política exterior, el sentido republicano se demuestra poniendo a Chile primero, más allá de las diferencias internas. Esperamos que el presidente electo José Antonio Kast así también lo entienda”.

Gonzalo Winter Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Finalmente, la diputada comunista, Natalia Castillo, quien fue una de las primeras en expresar su apoyo, dijo por medio de X que “Hoy la oficialización de la candidatura de la presidenta #Bachelet por parte de #México, #Brasil y #Chile es una buena noticia, no sólo porque una compatriota podría convertirse en la primera mujer en asumir dicho cargo, sino que porque dos importantes países de América Latina la han propuesto #Latinoamérica unida”.