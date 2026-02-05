Destruyen más de 22 mil armas decomisadas en 2025: casi 90 mil han sido eliminadas en los últimos cuatro años

Santiago, 05 de Febrero 2026. Autoridades participan del proceso de destrucción de armas decomisadas durante el año 2025 como parte de la política de desarmar a la población desde la fundición Aza en Colina. Diego Martin/Aton Chile

Más de 22 mil armas decomisadas durante 2025 fueron destruidas esta jornada, con la presencia de autoridades de gobierno y representantes del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones en Colina, Región Metropolitana. Con ello, la cantidad de armamento eliminado durante esta administración asciende a casi 90 mil.

Según destacaron desde el Ejecutivo, la totalidad de armas destruidas en cuatro años -89.810- representa el 32% del total de 279.254 eliminadas desde 1990 en adelante.

La actividad contó con la asistencia de las ministras de Defensa y de la Segegob, Adriana Delpiano y Camila Vallejo, además de el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

También se hicieron presentes el director general de Movilización Nacional del Ejército, el general de brigada Jorge Hinojosa; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; y el gerente de Operaciones de la empresa siderúrgica Aza, Luciano Ramos.

La destrucción forma parte de la programación anual de la Comisión Nacional de Material de Guerra de las Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad Pública. Tanto las armas incautadas como aquellas entregadas voluntariamente son remitidas a los depósitos arsenales de guerra del Ejército y el depósito central de Carabineros.

Luego, estas son trasladadas a la siderúrgica AZA para su destrucción, fundición y reutilización en otros productos. “Ese acero fundido pasa a ser un material de construcción que habilita una escuela a garantizar una adecuada implementación de otra ley para, por ejemplo, atender a niños TEA u otro tipo de necesidades educativas”, ejemplificó Vallejo.