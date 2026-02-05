Destruyen más de 22 mil armas decomisadas en 2025: casi 90 mil han sido eliminadas en los últimos cuatro años
Tanco las armas incautadas como aquellas entregadas voluntariamente son remitidas a los depósitos arsenales de guerra del Ejército y el depósito central de Carabineros. Luego, estas son trasladadas a la siderúrgica AZA para su destrucción, fundición y reutilización en otros productos.
Más de 22 mil armas decomisadas durante 2025 fueron destruidas esta jornada, con la presencia de autoridades de gobierno y representantes del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones en Colina, Región Metropolitana. Con ello, la cantidad de armamento eliminado durante esta administración asciende a casi 90 mil.
Según destacaron desde el Ejecutivo, la totalidad de armas destruidas en cuatro años -89.810- representa el 32% del total de 279.254 eliminadas desde 1990 en adelante.
La actividad contó con la asistencia de las ministras de Defensa y de la Segegob, Adriana Delpiano y Camila Vallejo, además de el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
También se hicieron presentes el director general de Movilización Nacional del Ejército, el general de brigada Jorge Hinojosa; el general director de Carabineros, Marcelo Araya; el director general de la PDI, Eduardo Cerna; y el gerente de Operaciones de la empresa siderúrgica Aza, Luciano Ramos.
La destrucción forma parte de la programación anual de la Comisión Nacional de Material de Guerra de las Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad Pública. Tanto las armas incautadas como aquellas entregadas voluntariamente son remitidas a los depósitos arsenales de guerra del Ejército y el depósito central de Carabineros.
Luego, estas son trasladadas a la siderúrgica AZA para su destrucción, fundición y reutilización en otros productos. “Ese acero fundido pasa a ser un material de construcción que habilita una escuela a garantizar una adecuada implementación de otra ley para, por ejemplo, atender a niños TEA u otro tipo de necesidades educativas”, ejemplificó Vallejo.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.