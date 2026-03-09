SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Desvíos de tránsito y perímetros de seguridad: autoridades de Valparaíso presentan plan de acción por cambio de mando

    El delegado presidencial regional de Valparaíso detalló que las coordinaciones con los equipos de seguridad estarán enfocadas principalmente en el exterior del Congreso, desde 6:00 horas hasta las 16:00 horas.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Cambio de mando LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

    Ad portas del traspaso de mando, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, junto a Carabineros y la Seremi de Seguridad, comunicaron el plan de acción y medidas de transito que ejecutarán en la ciudad puerto el 11 de marzo.

    La ceremonia del cambio de mando, llevada a cabo en en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, convocará a más de mil invitados nacionales e internacionales para presenciar la entrega de la banda presidencial del Presidente Gabriel Boric a José Antonio Kast.

    Para aquel evento, Riquelme precisó que las coordinaciones con los equipos de seguridad estarán enfocadas principalmente en el exterior del Congreso, desde 6:00 horas hasta las 16:00 horas.

    “Desde las 6 de la mañana va a haber restricciones, hay un perímetro de seguridad que ha sido ya difundido. Ya está coordinado con los equipos también de Presidencia tanto saliente como entrante para la seguridad de quienes nos visitan, de las autoridades salientes, de las autoridades entrantes y también considerando que siempre se acerca una cantidad de público a saludar”, detalló el delegado.

    “Hay un perímetro de seguridad que va a estar restringido para el acceso al público y solo van a poder entrar allí quienes están siendo invitados por el Parlamento. Por eso es bien relevante señalar que en ese perímetro es el Congreso el que organiza esta actividad. Por lo tanto, son los parlamentarios y parlamentarias, quienes tienen invitados para participar en las graderías, como también en las inmediaciones”, detalló Riquelme.

    En tanto, el jefe de Servicios de Carabineros, Francisco Villablanca, precisó el operativo en torno a los cortes de calles en Valparaíso. “Va a estar cerrada principalmente la Av. Argentina, el desplazamiento va a ser principalmente por la Av. Colón, Francia y Errázuriz. Eso es para el tránsito vehicular. Respecto a las restricciones de tránsito peatonal, ellas están por Independencia, Francia hasta Yungay”, señaló.

    Es decir, las calles con el tránsito completamente suspendido serán: Av. Argentina, Pedro Montt, Uruguay, Victoria y Ross.

    Para quienes se desplacen desde Santiago a Valparaíso, se mantendrá habilitado el eje Santos Ossa- Av. Argentina - Independencia. Mientras que para ingresar a la Ruta 68, se podrá hacer por Av. Errázuriz, Avenida Francia, Av. Colón y Santos Ossa.

    Adicionalmente, Villablanca sostuvo que habrá refuerzos de distintas unidades de Carabineros monitoreando los alrededores de Cerro Castillo en Viña del Mar y la Ruta 68 en la Región de Valparaíso, para asegurar cada uno de los lugares por los que transitarán los mandatarios entrantes y salientes.

    En tanto, la Seremi de Seguridad, Alejandra Sepúlveda, precisó que “ya se han generado principalmente los mecanismos, coordinaciones e implementación de medidas adicionales por parte de la cartera de Transportes y Educación que son las que más se impactan por el tránsito”.

    Más sobre:Cambio de mandoValparaísoSeremiCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    A pesar de los ruidos, postulación de Jiles a presidencia de la Cámara amenaza a la derecha

    Inauguración del año escolar en el Augusto D’Halmar: la primera actividad de Kast como presidente en ejercicio

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Reglamento de “Ley Uber” queda en pausa: las razones detrás de la decisión tomada por el MTT de Juan Carlos Muñoz

    Lo más leído

    1.
    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

    2.
    El crimen de una mujer de 26 años que genera alertas en Quinta Normal y que obligó a revisar la seguridad de Karina Delfino

    El crimen de una mujer de 26 años que genera alertas en Quinta Normal y que obligó a revisar la seguridad de Karina Delfino

    3.
    Exfiscal Manuel Guerra declara en audiencia de formalización: “Se entró ilegalmente a mis conversaciones con Hermosilla”

    Exfiscal Manuel Guerra declara en audiencia de formalización: “Se entró ilegalmente a mis conversaciones con Hermosilla”

    4.
    Corte Suprema confirma condena y exdirector de la PDI Héctor Espinosa deberá cumplir pena de 17 años en la cárcel

    Corte Suprema confirma condena y exdirector de la PDI Héctor Espinosa deberá cumplir pena de 17 años en la cárcel

    5.
    El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cuándo es el próximo pago del Bono Marzo?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026
    Chile

    Lollapalooza Chile: revisa el line up, con horarios y escenarios para la edición 2026

    Desvíos de tránsito y perímetros de seguridad: autoridades de Valparaíso presentan plan de acción por cambio de mando

    A pesar de los ruidos, postulación de Jiles a presidencia de la Cámara amenaza a la derecha

    El desafío demográfico en Chile
    Negocios

    El desafío demográfico en Chile

    Estabilidad antes que riesgo: dónde y cómo invierten las mujeres en Chile

    De Gregorio descarta “una emergencia fiscal”, pero estima que el manejo del gobierno de Boric en el tema “pasa raspando”

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar
    Tendencias

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién era Corey Parker, el actor de Viernes 13 y Will & Grace que falleció a los 60 años

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”
    El Deportivo

    Histórico de la UC arremete contra Clemente Montes tras pelea con Palavecino: “No es una acción de un jugador profesional”

    Nicolás Bisquertt hace historia al obtener el primer diploma paralímpico de Invierno para Chile

    El recuerdo de Claudia Schüler, beca Proddar y dificultades: los secretos del exitoso proceso que encumbra a las Diablas

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile
    Tecnología

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Cómo es el Honor Robot Phone, el celular que promete revolucionar la industria de los smartphones

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky
    Cultura y entretención

    Una mujer fue arrestada por intento de asesinato tras disparos a la casa de Rihanna y A$AP Rocky

    El pedregoso camino al Oscar de Timothée Chalamet (y por qué hizo enojar al mundo de la ópera y el ballet)

    Muere a los 64 años Sergio Gómez, destacado escritor chileno tras Quique Hache, Detective

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias
    Mundo

    Cómo se configura el escenario presidencial en Colombia tras las legislativas y las primarias

    Cómo la expansión del conflicto en Medio Oriente pone en riesgo las inversiones chinas en la región

    Escalada militar en Medio Oriente lleva a Ucrania y EE.UU. a negociar sus sistemas de defensa aérea

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo
    Paula

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso