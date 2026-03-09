Desvíos de tránsito y perímetros de seguridad: autoridades de Valparaíso presentan plan de acción por cambio de mando

Ad portas del traspaso de mando, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, junto a Carabineros y la Seremi de Seguridad, comunicaron el plan de acción y medidas de transito que ejecutarán en la ciudad puerto el 11 de marzo.

La ceremonia del cambio de mando, llevada a cabo en en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso, convocará a más de mil invitados nacionales e internacionales para presenciar la entrega de la banda presidencial del Presidente Gabriel Boric a José Antonio Kast.

Para aquel evento, Riquelme precisó que las coordinaciones con los equipos de seguridad estarán enfocadas principalmente en el exterior del Congreso, desde 6:00 horas hasta las 16:00 horas.

“Desde las 6 de la mañana va a haber restricciones, hay un perímetro de seguridad que ha sido ya difundido. Ya está coordinado con los equipos también de Presidencia tanto saliente como entrante para la seguridad de quienes nos visitan, de las autoridades salientes, de las autoridades entrantes y también considerando que siempre se acerca una cantidad de público a saludar”, detalló el delegado.

“Hay un perímetro de seguridad que va a estar restringido para el acceso al público y solo van a poder entrar allí quienes están siendo invitados por el Parlamento . Por eso es bien relevante señalar que en ese perímetro es el Congreso el que organiza esta actividad. Por lo tanto, son los parlamentarios y parlamentarias, quienes tienen invitados para participar en las graderías, como también en las inmediaciones”, detalló Riquelme.

En tanto, el jefe de Servicios de Carabineros, Francisco Villablanca, precisó el operativo en torno a los cortes de calles en Valparaíso. “Va a estar cerrada principalmente la Av. Argentina, el desplazamiento va a ser principalmente por la Av. Colón, Francia y Errázuriz. Eso es para el tránsito vehicular. Respecto a las restricciones de tránsito peatonal, ellas están por Independencia, Francia hasta Yungay”, señaló.

#Valparaíso | Cambio de Mando Presidencial

Conoce los desvíos de tránsito que se efectuarán desde las 06:30 horas en el plan de la ciudad Puerto el miércoles 11 de marzo con motivo del Cambio de Mando Presidencial en el Congreso Nacional. 👇#OrdenyPatria @MTTValparaiso pic.twitter.com/9cZEfMmKy4 — Carabineros Región de Valparaíso (@ZonaCarabValpo) March 9, 2026

Es decir, las calles con el tránsito completamente suspendido serán: Av. Argentina, Pedro Montt, Uruguay, Victoria y Ross.

Para quienes se desplacen desde Santiago a Valparaíso, se mantendrá habilitado el eje Santos Ossa- Av. Argentina - Independencia. Mientras que para ingresar a la Ruta 68, se podrá hacer por Av. Errázuriz, Avenida Francia, Av. Colón y Santos Ossa.

Adicionalmente, Villablanca sostuvo que habrá refuerzos de distintas unidades de Carabineros monitoreando los alrededores de Cerro Castillo en Viña del Mar y la Ruta 68 en la Región de Valparaíso, para asegurar cada uno de los lugares por los que transitarán los mandatarios entrantes y salientes.

En tanto, la Seremi de Seguridad, Alejandra Sepúlveda, precisó que “ya se han generado principalmente los mecanismos, coordinaciones e implementación de medidas adicionales por parte de la cartera de Transportes y Educación que son las que más se impactan por el tránsito”.