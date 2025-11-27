BLACK SALE $990
    Nacional

    Detienen a camionero que trasladaba más de 500 kilos de marihuana desde Tarapacá a Santiago

    El sujeto fue formalizado por el delito de tráfico de drogas y quedó en prisión preventiva. Se fijaron 120 días de investigación, la que busca determinar si hay más personas involucradas.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Incautan más de 500 kilos de marihuana.

    Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) logró incautar más de 500 kilos de marihuana que serían comercializados en la Región Metropolitana por un sujeto que trasladaba la sustancia ilícita en la Región de Tarapacá.

    De acuerdo a lo señalado por la policía civil, fue una indagatoria de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana en conjunto a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte la que logró identificar a la persona responsable de la compra y transporte de la droga por la vía terrestre.

    En un camión de alto tonelaje trasladaban 500 kilos de droga desde Alto Hospicio a Santiago.

    El prefecto Eduardo Gatica, jefe de la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, señaló que “se logró identificar al encargado del traslado de una importante cantidad de droga, es así que en el transcurso del procedimiento investigativo, se logró su detención, logrando la incautación de sobre 500 kilos de cannabis sativa”.

    Lo requisado se traduce en alrededor de 500 mil dosis que fueron sacadas de circulación, avaluadas en $ 2.500 millones de pesos en perjuicio a la actividad criminal.

    El origen de la droga también fue detectado en la investigación policial y se trata de sustancias que ingresaron al país por pasos fronterizos no habilitados, la que tenía como destino las comunas del centro y norte de Santiago.

    Así, en primera instancia, el cargamento se guardó en la comuna de Alto Hospicio, hasta donde llegó el sujeto detenido, con un camión de alto tonelaje para trasladar la droga por la Ruta 5 Norte.

    De momento, solo se ha logrado identificar a una persona como responsable de las operaciones de tráfico, pero se continúa con las indagatorias para determinar si hay más individuos involucrados.

    El prefecto Gatica señaló que el imputado burlaba las fiscalizaciones en la ruta, ya que “simulaba transportar otro tipo de mercadería y también tenía conocimiento de los horarios de los controles que se efectúan”.

    A su vez, el fiscal Alfredo Cerri, añadió que con este procedimiento “se busca desbaratar ciertos grupos o personas que se dedican a proveer droga en las comunas de Santiago Centro, Estación Central y Quilicura”.

    Respecto al acusado, detalló que “el sujeto se coordina con una organización criminal para efecto de trasladar desde el norte del país a la Región Metropolitana el cargamento de droga que sería recibido en estas comunas, para luego ser distribuida a diferentes narcotraficantes”.

    El sujeto fue formalizado ante el 7° Juzgado de Garantía por tráfico de drogas y se decretó su prisión preventiva por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando un plazo de 120 días para la investigación.

