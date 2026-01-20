SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Detienen a ciudadano boliviano realizando una quema no autorizada en Pencahue

    El imputado fue sorprendido haciendo “uso ilícito del fuego” y será formalizado en Talca, en un contexto de reforzamiento de la persecución penal frente a eventuales acciones intencionales.

    Por 
    Roberto Martínez
    Imagen referencial.

    En el marco de la emergencia por megaincendios forestales que afecta a la zona centro sur del país, la Fiscalía del Maule informó la detención de un sujeto de nacionalidad boliviana por el delito de uso ilícito del fuego, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por el ente persecutor, el individuo fue sorprendido quemando ramas en el Fundo Corinto, en la comuna de Pencahue, una conducta que se encuentra estrictamente prohibida debido al alto riesgo de propagación de los siniestros.

    Por instrucción de la Fiscalía, el imputado deberá comparecer en audiencia de control de detención y será formalizado este martes ante el Juzgado de Garantía de Talca, instancia en la que se le comunicarán los cargos y se evaluarán eventuales medidas cautelares.

    Cabe señalar que durante el último balance del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó la detención de otra persona en la comuna de Penco, Región del Biobío, por presunta intención de provocar un incendio, quien también fue puesta a disposición de la Fiscalía.

    El secretario de Estado fue enfático al señalar que “estos hechos no van a quedar en la impunidad”, y señaló el compromiso del Estado en perseguir penalmente cualquier acción intencional o negligente que ponga en riesgo a la población, el medio ambiente y las labores de combate del fuego.

