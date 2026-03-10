SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Detienen a conductor de camión que dejó cuerpo de mujer frente a domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

    Ha trascendido que se trata de un hombre chileno de 52 años señalado como autor del homicidio. “Espero, por cierto, que esta detención permita esclarecer lo antes posible este horrendo caso”, dijo la alcaldesa.

    Por 
    Paz Rubio
     
    María Catalina Batarce
    Imagen referencial. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En la mañana de este martes, la Policía de Investigaciones detuvo al conductor del camión que dejó el cuerpo de una mujer frente a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

    De momento, la PDI no ha entregado más antecedentes de la detención, pero ha trascendido que se trata de un hombre chileno de 52 años de nombre Cristian González Castillo, según pudo confirmar La Tercera. González es señalado como el autor del homicidio de la mujer de 26 años.

    “Espero, por cierto, que esta detención permita esclarecer lo antes posible este horrendo caso”, dijo la alcaldesa a radio ADN.

    Fue el domingo 8 de marzo que personal de la Dirección de Aseo y Ornato del municipio, alertados por vecinos y la propia alcaldesa del mal olor que había en el sector, descubrieron el cadáver al interior de una caja. Registros de cámaras de seguridad revelados después del hallazgo, muestran que un camión 3/4 al momento de acelerar dejó caer la caja.

    Más sobre:PDIQuinta NormalKarina DelfinoCuerpoMujer

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Martínez mira “con preocupación” llegada de Kast a La Moneda y llama a “tener una oposición unida”

    Por primera vez en su historia se agotan los pases de 3 días para Lollapalooza Chile

    Boric llama al nuevo Congreso a rechazar proyecto de conmutación de penas que beneficiaría a condenados en causas de DD.HH.

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Vicepresidente de El Salvador confirma visita de Bukele a Chile en mayo: se reunirá con Kast

    Petróleo retrocede tras señales de Trump sobre la guerra con Irán y el flujo por el Estrecho de Ormuz

    Lo más leído

    1.
    Formalizan a tres abogados y a funcionario judicial en indagatoria por corrupción en Los Ángeles

    Formalizan a tres abogados y a funcionario judicial en indagatoria por corrupción en Los Ángeles

    2.
    Cámara de seguridad registra camión del cual cae cuerpo sin vida frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal

    Cámara de seguridad registra camión del cual cae cuerpo sin vida frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal

    3.
    Exfiscal Manuel Guerra declara en audiencia de formalización: “Se entró ilegalmente a mis conversaciones con Hermosilla”

    Exfiscal Manuel Guerra declara en audiencia de formalización: “Se entró ilegalmente a mis conversaciones con Hermosilla”

    4.
    Coordinadora 8M calcula al menos 500 mil asistentes a marcha en Santiago y llama a huelga para este lunes

    Coordinadora 8M calcula al menos 500 mil asistentes a marcha en Santiago y llama a huelga para este lunes

    5.
    Carabineros y PDI realizan masivo operativo en La Vega Central: se detectaron alrededor de 40 personas en situación migratoria irregular

    Carabineros y PDI realizan masivo operativo en La Vega Central: se detectaron alrededor de 40 personas en situación migratoria irregular

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    Este martes se publica la asignación del FUAS: revisa los resultados de gratuidad o becas

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Fiscalía da a conocer chats de Hermosilla y Guerra sobre causa contra Chadwick por el 18-O y gestión por Héctor Espinosa
    Chile

    Fiscalía da a conocer chats de Hermosilla y Guerra sobre causa contra Chadwick por el 18-O y gestión por Héctor Espinosa

    Martínez mira “con preocupación” llegada de Kast a La Moneda y llama a “tener una oposición unida”

    Boric llama al nuevo Congreso a rechazar proyecto de conmutación de penas que beneficiaría a condenados en causas de DD.HH.

    Petróleo retrocede tras señales de Trump sobre la guerra con Irán y el flujo por el Estrecho de Ormuz
    Negocios

    Petróleo retrocede tras señales de Trump sobre la guerra con Irán y el flujo por el Estrecho de Ormuz

    El dólar cae más de $10 y pierde los $900 tras proyecciones de Trump sobre el fin de la guerra

    Expertos ven al dólar en torno a $900 en el corto plazo y recortan levemente proyección del PIB 2026

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras
    Tendencias

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Quiénes son los acusados de lanzar bombas caseras cerca de la casa de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York

    Locura en Rancagua por O’Higgins en la Copa Libertadores: municipio instalará pantalla gigante para revancha ante Tolima
    El Deportivo

    Locura en Rancagua por O’Higgins en la Copa Libertadores: municipio instalará pantalla gigante para revancha ante Tolima

    “No me grites así” y encarado por Clark y Meneghini: la tensa jornada de Roberto Tobar en el Estadio Nacional

    Figura de Brasil es operada con éxito de la lesión que lo dejó fuera del Mundial de Norteamérica 2026

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Por primera vez en su historia se agotan los pases de 3 días para Lollapalooza Chile
    Cultura y entretención

    Por primera vez en su historia se agotan los pases de 3 días para Lollapalooza Chile

    Paul McCartney revela que Yoko Ono le dijo que pensaba que John Lennon “podría haber sido gay”

    “Lo siento, mi voz se está apagando”: el conmovedor camino de Lewis Capaldi a su debut en Lollapalooza Chile 2026

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región
    Mundo

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma
    Paula

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo

    Empatía para ellas, estrategia para ellos: el sesgo de género de la IA