Detienen a conductor de camión que dejó cuerpo de mujer frente a domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

En la mañana de este martes, la Policía de Investigaciones detuvo al conductor del camión que dejó el cuerpo de una mujer frente a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

De momento, la PDI no ha entregado más antecedentes de la detención, pero ha trascendido que se trata de un hombre chileno de 52 años de nombre Cristian González Castillo, según pudo confirmar La Tercera. González es señalado como el autor del homicidio de la mujer de 26 años.

“Espero, por cierto, que esta detención permita esclarecer lo antes posible este horrendo caso”, dijo la alcaldesa a radio ADN.

Fue el domingo 8 de marzo que personal de la Dirección de Aseo y Ornato del municipio, alertados por vecinos y la propia alcaldesa del mal olor que había en el sector, descubrieron el cadáver al interior de una caja. Registros de cámaras de seguridad revelados después del hallazgo, muestran que un camión 3/4 al momento de acelerar dejó caer la caja.