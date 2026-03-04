SUSCRÍBETE
    Nacional

    Detienen a conductor que evadió control policial en Peñalolén: colisionó con otro vehículo en su huida

    Personal de Carabineros quiso fiscalizar al sujeto en las inmediaciones del Parque Quebrada de Macul, desde donde huyó para protagonizar luego un accidente de tránsito.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Carabineros detiene a sujeto luego de evadir control policial. Imagen referencial.

    La noche de este martes, un sujeto que infringía su arresto nocturno y mantenía una orden de detención vigente, fue detenido por Carabineros en la comuna de Peñalolén, en el sector oriente de la Región Metropolitana, tras evadir una fiscalización policial.

    De acuerdo con la información preliminar entregada por Carabineros, el hecho ocurrió alrededor de las 23.30 horas, cuando el personal policial se aprestaba para controlar al conductor en las inmediaciones del Parque Quebrada de Macul.

    En ese instante, el sujeto emprendió la huida en el vehículo por avenida Los Presidentes, por lo que un contingente policial comenzó un patrullaje el sector para dar con su paradero.

    Fue así como uniformados localizaron al individuo, luego de que este colisionara con otro automovilista en la intersección de Los Presidentes con Las Perdices.

    El sujeto -que además conducía en estado de ebriedad-, mantenía una orden de detención vigente, además de encontrarse incumplimiento la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, por lo que fue detenido por personal policial a la espera de instrucciones por parte del Ministerio Público.

    Detienen a conductor que evadió control policial en Peñalolén: colisionó con otro vehículo en su huida

