Detienen a cuatro adolescentes tras violento asalto en Las Condes

Cuatro adolescentes fueron detenidos en la comuna de Las Condes tras protagonizar un violento asalto a dos jóvenes menores de edad.

El hecho se registró en horas de la noche en El Bosque Norte, cuando operadores de las cámaras de vigilancia municipal se percataron de la situación alertando a los equipos de seguridad.

Es así como personal de Carabineros inició un seguimiento de los sospechosos logrando la detención de cuatro adolescentes de nacionalidad venezolana, de entre 14 y 16 años de edad, todos con antecedentes policiales previos.

De acuerdo a lo que detalló el teniente Manuel Ortega, oficial de Ronda Andes, “producto de la agresión, una de las víctimas resultó con una lesión cortante en el hombro izquierdo siendo trasladada rápidamente a un centro asistencial para su atención médica”.

Tras la detención se incautaron las armas utilizadas para intimidar a los afectados, así como las especies robadas.