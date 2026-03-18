Detienen a dos estudiantes que portaban elementos para la confección de bombas molotov

Dos estudiantes fueron detenidos durante la jornada del martes, tras ser descubiertos con elementos para la confección de bombas molotov.

Los hechos se registraron alrededor de las 11 de la mañana, en el eje de Alameda con Maturana, donde personal de Carabineros interceptó a tres personas que serían alumnos del Liceo de Aplicación.

Al momento de realizar una fiscalización y revisar sus pertenencias es que personal policial detectó que dos de ellos ocultaban cinco botellas de líquido inflamable, guantes y un bidón con casi cuatro litros de combustible, procediendo a su detención.

Según detalló el Teniente Coronel Bernardo Leiva, Prefecto Subrogante de la Prefectura Santiago Central, “ los dos menores estudiantes detenidos portaban elementos que habitualmente se utilizan para la construcción de elementos incendiarios que ponen en riesgo la seguridad de los Carabineros y transeúntes del sector”.

De forma paralela, se realizó un operativo preventivo en el interior del establecimiento educacional, donde se encontraron otras seis botellas de vidrio preparadas con líquido acelerante.

“En la 3ª Comisaría de Santiago, unidad donde fueron trasladados los detenidos, se constituyó la fiscal de turno, quien apoyada por los organismos especializados y laboratorios criminalística, dispuso el control de detención de estos dos menores que portaban los elementos incendiarios”, expresó el efectivo policial