Detienen a dos hombres y un menor por robo con violencia en Parque Forestal

Durante la madrugada de este domingo, Carabineros detuvo a dos hombres y un menor de edad en las inmediaciones del Parque Forestal, tras ser sorprendidos cometiendo un robo con violencia.

De acuerdo con información policial, alrededor de las 06:30 horas se verificó la denuncia de una víctima que había sido asaltada en calle Pío Nono, en dirección al norte , en la comuna de Santiago, donde un grupo de individuos estaba realizando este tipo de ilícitos.

Tras un patrullaje en el sector, funcionarios procedieron a fiscalizar a los sospechosos, logrando recuperar las especies sustraídas: una mochila, un banano y cinco teléfonos celulares.

Los detenidos —todos de nacionalidad chilena— mantenían antecedentes penales previos, aunque sin órdenes vigentes al momento de la aprehensión.