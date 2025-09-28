Detienen a dos hombres y un menor por robo con violencia en Parque Forestal
Carabineros logró recuperar las especies sustraída, donde se encontraban una mochila, un banano y cinco teléfonos celulares.
Durante la madrugada de este domingo, Carabineros detuvo a dos hombres y un menor de edad en las inmediaciones del Parque Forestal, tras ser sorprendidos cometiendo un robo con violencia.
De acuerdo con información policial, alrededor de las 06:30 horas se verificó la denuncia de una víctima que había sido asaltada en calle Pío Nono, en dirección al norte, en la comuna de Santiago, donde un grupo de individuos estaba realizando este tipo de ilícitos.
Tras un patrullaje en el sector, funcionarios procedieron a fiscalizar a los sospechosos, logrando recuperar las especies sustraídas: una mochila, un banano y cinco teléfonos celulares.
Los detenidos —todos de nacionalidad chilena— mantenían antecedentes penales previos, aunque sin órdenes vigentes al momento de la aprehensión.
