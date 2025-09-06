Detienen a dos imputados por homicidio con arma blanca en Arica

Este sábado, detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones detuvieron a dos sujeto por un homicidio con arma cortopunzante en la región de Arica y Parinacota.

El siniestro ocurrido el pasado domingo 6 de julio en Avenida Antártica de Arica. Esto a manos de dos imputados de nacionalidad chilena, de 26 y 35 años.

El trabajo investigativo de la brigada especializada, en coordinación con el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Arica, permitió establecer la participación de ambos imputados como autores materiales del delito.

Créditos: PDI Arica

El subprefecto Julio Ceballo, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones Arica informó que los “oficiales de la Brigada de Homicidios, en virtud a una orden de detención emanada del Juzgado de Garantía de Arica, lograron la detención de dos imputados por ser autores materiales de un homicidio con arma cortante”.

“En la oportunidad, ambos sujetos se dirigieron hasta el mencionado sitio, donde uno de estos, provisto de un arma cortante, procedió a lesionar en múltiples ocasiones , a nivel del plano superior, a un sujeto también mayor de edad, producto de rencillas anteriores”, explicó el subprefecto Julio Ceballo.

Luego de la agresión, la víctima fue auxiliada por terceros que se encontraban en el sector y derivada hasta el Hospital Regional, lugar donde se constató su fallecimiento.

El trabajo investigativo permitió identificar y ubicar a los imputados, logrando la captura de uno de ellos en la ciudad de Calama, mientras que el segundo fue detenido en la ciudad de Arica.

Por instrucción del Ministerio Público, los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía para su respectivo control de detención y formalización.