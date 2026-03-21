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    Detienen a dos imputados por robo con violencia y violación en La Pintana: quedan en prisión preventiva

    Los imputados cuentan con un amplio prontuario policial.

    Por 
    Sofía Álvarez

    Por su responsabilidad en delitos de robo con violencia y violación, la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de La Pintana detuvo dos hombres de nacionalidad chilena y de 38 años de edad.

    La investigación indica que el pasado 3 de marzo, en una construcción dentro de La Pintana, los sujetos ingresaron mediante escalamiento a una obra en construcción. Es allí donde agredieron con objetos contundentes a la guardia de seguridad de turno, para luego maniatarla.

    Según explica el inspector Roberto Ávila de la Bicrim de La Pintana, uno de los imputados “se aprovechó de la vulneración de la víctima para cometer actos de significación sexual y violarla. Acción que fue interrumpida por otro de los autores para continuar con la sustracción de especies”. Ambos huyeron en el auto de la víctima, con especies avaluadas en un total de $6.000.000.

    Se logró ubicar a estos antisociales mediante labores coordinadas de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y la Bicrim de la Policía de Investigaciones (PDI). El empadronamiento de testigos, el análisis criminal y los registros de cámaras de seguridad llevaron a localizarlos en la comuna de El Bosque, donde vivían en situación de calle.

    Fueron puestos a disposición del 15 Juzgado de Garantía de Santiago para su control de detención y, tras ser formalizados, quedaron en prisión preventiva con un plazo de 90 días. El amplio prontuario policial de los imputados incluye homicidio, infracción a la ley de drogas y delitos contra la propiedad.

    Por lo pronto, continúan las diligencias investigativas para dar con un tercer involucrado.

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