Detienen a hombre de 61 años por homicidio registrado en diciembre de 2025 en el Biobío

Durante la jornada de este domingo, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Concepción detuvieron a un hombre de 61 años por su presunta responsabilidad en un homicidio.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el hecho se produjo bajo el consumo de bebidas alcohólicas el pasado 12 de diciembre en las cercanías de la comuna de Florida, Concepción.

El comisario de la Brigada de Homicidios de Concepción, Mauricio Gaete, explicó que “en el contexto del consumo de bebidas alcohólicas, que originan una discusión y posterior agresión, entre el imputado y la víctima, resultando este último con lesiones de carácter graves, las que posteriormente le provocan su muerte “, se logró establecer la responsabilidad del detenido.

Asimismo, se determinó que, durante la agresión, la víctima fue golpeada en el rostro con un objeto, lo que provocó su caída y un impacto en su cabeza. A raíz de estas lesiones, la persona permaneció internada en el Hospital Regional hasta su deceso.

Según informó la PDI, el imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Concepción para su respectivo control de detención.