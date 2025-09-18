Detienen a hombre por robo con violencia a locales comerciales en región de Valparaíso: policías buscan al segundo sujeto

Este jueves, carabineros detuvo a un hombre tras protagonizar violentos robos a dos locales comerciales de Viña del Mar y de Valparaíso.

A raíz de un proceso investigativo desarrollado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Chile, se detuvo a un hombre por su participación en dos robos con violencia ocurridos el 28 de agosto a una sucursal del local OXXO, ubicada en Viña del Mar.

De acuerdo a carabineros, el hecho ocurrió cuando dos individuos ingresaron al establecimiento a rostro descubierto.

Uno de ellos tenía un arma de fuego tipo revólver y el segundo un gas pimienta. Con este último, el sujeto agredió de manera violenta a los trabajadores del local, causándoles diversos tipos de lesiones.

Así, los individuos sustrajeron especies y dinero en efectivo.

Debido al análisis de registros de cámaras de seguridad, se identificó a uno de los sujetos quien fue sorprendido en la vía pública y detenido en el sector de Placeres, en la comuna de Valparaíso.

El sujeto de 18 años mantiene reiteraciones por delitos de receptación de vehículo motorizado, porte de arma cortopunzante y portar elementos conocidamente utilizados para efectuar robos.

El mayor Javier Oportus, comisario de la 2ªComisaría de Valparaíso detalló que “la SIP logró al detención de un sujeto, quien junto a otro, efectuó dos robos con violencia e investigación a las tiendas OXXO en la comuna de Viña del Mar y Valparaíso”.

“La investigación, en conjunto con el Ministerio Público, logró la identificación a través de la revisión de los videos, de la evidencia encontrada en el lugar y del relato de las víctimas. Así, se pudo posicionar al sujeto detenido en el sitio del suceso”.

Sumó que “posteriormente, el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía Local de Valparaíso para su control de detención. La investigación se mantiene abierta para encontrar al segundo participante de estos dos hechos delictuales que afectaron a la comuna de Viña del Mar y Valparaíso”.