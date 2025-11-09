Detienen a mujer por tenencia ilegal de armas en Peñalolén: incautaron tres armas de fuego y más de 30 cartuchos

Este domingo detuvieron a una mujer por tener armas de fuego en su casa en Peñalolén, de la región Metropolitana.

La mujer es chilena, mayor de edad y con distintos antecedentes policiales.

Tras una investigación, el equipo del Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal Peñalolén entró su domicilio ubicado en la población La Faena.

El subprefecto José Castillo, jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Peñalolén, señaló que “en este proceso investigativo, incautamos 3 armas de fuego, más de 30 cartuchos de distintos calibres, un chaleco antibalas, cámara de vigilancia, entre otras especies”.

Tras ser detenida, la mujer fue puesta a disposición de la justicia para su respectiva formalización.