Granizada en Loncoche provoca daños a la agricultura: se reportan pérdidas “entre un 40% y un 60%” de la producción

El frente de mal tiempo en la zona centro sur de nuestro país dejó serios daños a la agricultura de frutales menores en Loncoche, en la Región de La Araucanía.

Durante la jornada del sábado la región, al igual que sectores en Los Ríos y Los Lagos, se vio afectada por la presencia de nubes convectivas con características tornádicas, lo que trajo lluvias y fuertes vientos.

Particularmente en Loncoche, la situación provocó la caída de granizo, lo que causó daños en algunas viviendas y afectación a la agricultura.

Municipalidad de Loncoche

Según información compartida por la Dirección de Desarrollo Económico Local, agricultores en los sectores de Cuno, Traftralcan, Liglefun, Copihuelpe, Lumaco Sur, Collico, El Copihue, Penchucon, entre otros, reportaron pérdidas estimadas entre un 40% y un 60% de su producción .

“El frente de mal tiempo del día de ayer, si bien afectó solo a tres viviendas de la comuna, sí trajo consecuencias muy dañosas para nuestra agricultura familiar campesina, en especial para los huertos de frutales menores, que resultaron muy afectados por esto”, detalló el alcalde de Loncoche, Alexis Pineda.

“Además, hay algunos sectores rurales que hasta el día de hoy están sin luz eléctrica. Así que tenemos ahí a todo nuestro equipo de emergencia desplegado. Estaremos enviando los informes de rigor a Senapred y requeriremos de la ayuda que sea necesaria de parte del Estado regional y central”, agregó sobre la afectación tras la granizada.

Aparte de la afectación a la agricultura, desde el municipio reportaron daños en las techumbres de tres viviendas, cuyas familias habrían recibido asistencia según señalaron.