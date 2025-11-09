Robaron más de mil millones de pesos en vinos: PDI detiene a especializada banda delictual en San Bernardo

La mañana de este domingo, la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de San Bernardo de la Policía de Investigaciones (PDI), logró la detención seis personas por su participación en diversos robos a lugares no habitados.

Según trascendió, la detención del conglomerado delictual se logró gracias a las labores de vigilancia e investigativas de las policías, quienes pudieron identificar a esta banda justo antes de cometer un nuevo robo .

Foto: Referencial/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El modus operandi de la banda se caracterizaba por el atraco con especial enfoque en bodegas ubicadas en el sector de El Romeral de la citada comuna. Así también, los sujetos están vinculados a la sustracción de vinos exclusivos y de exportación, avaluados en más de mil millones de pesos .

Al respecto, el detective, Matías Leal Salazar, de la Bicrim de San Bernardo, dijo: “Todos los involucrados son hombres, adultos y de nacionalidad chilena. Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición de la fiscalía local de San Bernardo, quienes instruyeron pasar a los detenidos al juzgado respectivo”.